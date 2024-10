Ce lot de deux ampoules connectées multicolores programmables est à moins de 15 € grâce à cette offre Amazon

Pour commencer ou agrémenter votre installation de maison connectée, voici un lot de deux ampoules multicolores, les Tapo L530E, en promotion à 14,90 euros chez Amazon.

Les deux ampoules Tapo L530E sont des modèles E27, à visser dans vos luminaires habituels à la place de celles déjà en place. Une fois que c’est fait, vous les relier en WiFi et vous pouvez ensuite changer la couleur de l’ampoule, l’intensité de l’éclairage et bien d’autres choses encore.

Les avantages des Tapo L530E

Vous pouvez choisir parmi 16 millions de teintes

Un éclairage qui va jusqu’à 806 lumens

Vous pouvez programmer des routines via le smartphone

Alors que ça coûte normalement 24,99 euros, en ce moment chez Amazon le lot de deux ampoules Tapo L530E est à seulement 14,90 euros.

Une installation facile pour créer vos ambiances

Les ampoules connectées comme la Tapo L530E sont très faciles à installer et à utiliser. Vous les vissez dans les lampes ou les plafonniers qui ont un culot E27. La seule condition, c’est qu’il y ait votre WiFi à portée. Ensuite, vous allez sur l’app Tapo de votre smartphone (vous la retrouvez sur Android ou iOS) et vous devez relier les ampoules au WiFi. C’est tout, vous pouvez ensuite utiliser l’app pour contrôler les lumières.

Vous pouvez aussi passer par le contrôle vocal, avec des assistants comme Alexa ou Google. Il faut télécharger la Skill (pour Alexa) et activer la connexion tierce (pour Google) et vous pouvez allumer/éteindre les lumières à la voix. C’est aussi possible de demander à changer la couleur ou l’intensité de la lumière sans avoir à sortir le smartphone.

Une programmation poussée pour vos instants de vie

Ce qui est chouette avec les Tapo L530E c’est que vous pouvez programmer des scènes. Par exemple, si vous souhaitez, le soir, vous endormir et faire baisser la lumière petit à petit pour qu’elle s’éteigne à une heure précise : c’est possible. Idem pour vous réveiller avec un effet lever de soleil. Vous pouvez aussi choisir une couleur qui va avec votre film, série ou jeu pour encore mieux vous immerger.

Bon, ce n’est pas au niveau d’un effet Ambilight, mais en même temps ce n’est pas le même prix. La programmation peut aussi servir avec le mode Absence, qui simule votre présence quand vous n’êtes pas là . Les lumières s’allument aux heures voulues et s’éteignent de la même façon, ce qui pourrait dissuader d’éventuels intrus.

S’il vous faut d’autres ampoules connectées pour votre maison, n’hésitez pas à vous inspirer de ce que nous vous proposons dans notre guide dédié.

