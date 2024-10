iRobot : -40 % sur ce robot aspirateur-laveur qui va soulager votre quotidien

Opter pour un robot aspirateur est une excellente solution pour vous soulager de la corvĂ©e du mĂ©nage, surtout quand celui-ci passe aussi la serpillère. C’est le cas de l’iRobot Roomba Combo i5 (i5172) qui voit aujourd’hui son prix baisser Ă 269 euros au lieu de 449 euros sur Amazon.

Pour obtenir un bon aspirateur robot, il faut avoir un budget conséquent, avec des prix avoisinant parfois les 1000 euros. Certaines marques ont tout de même pensé aux petits budgets, comme iRobot avec son modèle Roomba Combo i5 (i5172). Ce dernier ne se contente pas d’aspirer et s’équipe d’une lingette en microfibre pour laver vos sols. Un appareil 2-en-1 qui ne coûte plus si cher que ça après 40 % de remise.

Quels sont les points forts de l’iRobot Roomba Combo i5 (i5172) ?

Un nettoyage 2 en 1 : aspire et nettoie

Une cartographie efficace

Une autonomie satisfaisante

D’abord Ă 449 euros, puis rĂ©duit Ă 299 euros, l’iRobot Roomba Combo i5 (i5172) est aujourd’hui proposĂ©e en promotion Ă 269 euros sur Amazon.

Un robot qui se déplace intelligemment

Comme tout robot, l’iRobot Roomba Combo i5 (i5172) va nettoyer votre domicile dans les moindres recoins, tout en Ă©vitant les obstacles qu’il croise. Pour cela, il va établir une cartographie prĂ©cise de votre intĂ©rieur. Il va mĂ©moriser l’agencement de vos pièces et concevoir une carte que vous allez pouvoir retrouver dans l’application de la marque, iRobot Home.

Elle permet de gagner un temps précieux, comme la possibilité de programmer des nettoyages à l’avance. Vous pouvez cibler ou interdire les zones que vous voulez nettoyer et avoir des suggestions de programme de nettoyage personnalisé.

Un nettoyage 2-en-1

Une fois configuré, le robot va pouvoir commencer sa tâche principale : le nettoyage. Équipé d’une brosse latérale et de deux extracteurs en caoutchouc adaptés à toutes les surfaces, le robot peut récupérer les saletés et soulever les poussières et poils d’animaux pour les évacuer. I

Il va encore plus loin en proposant un nettoyage humide. En effet, le robot est livré avec deux bacs : l’un sert à récolter la poussière, tandis que l’autre est un réservoir d’eau qui vient humidifier une lingette intégrée. Il peut faire ainsi office de serpillère — pour éliminer les tâches incrustées — et de laver les sols. On retrouve même la technologie Dirt Detect, qui lui permet de détecter les zones particulièrement sales du logement pour s’attarder davantage dessus.

Enfin, après avoir terminĂ© de nettoyer votre logement, le robot va alors venir Ă la station pour recharger ses batteries et reprendra lĂ oĂą il s’était arrĂŞtĂ© pour s’assurer de terminer le travail. D’ailleurs, cĂ´tĂ© autonomie, il est capable de fonctionner durant 1 h 15 sur une seule charge d’après la marque.

