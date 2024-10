Deux aspirateurs en un : c’est le pari fou de l’Ecovacs Deebot X2 Combo en promo à -44 %

L’Ecovacs Deebot X2 Combo est un robot aspirateur robot et laveur autonome où se trouve aussi un aspirateur à main. Ce combo de génie est disponible en ce moment à moins de 900 euros chez Boulanger.

Annoncé lors du CES 2024, l’Ecovacs Deebot X2 Combo est un aspirateur robot autonome avec station de charge qui fait aussi vidage automatique. À côté, vous retrouvez un aspirateur à main pour un ménage doublement efficace car vous pouvez passer là où le robot ne va pas. Vendu 1599 euros en temps normal, vous le retrouvez en ce moment à 899 euros chez Boulanger.

L’Ecovacs Deebot X2 Combo vous facilite la vie car…

Le robot aspirateur a une autonomie de 40 minutes

Il propose une puissance d’aspiration de 8 700 Pa

En plus d’aspirer, il lave à l’eau avec nettoyage automatique

L’Ecovacs Deebot X2 Combo est vendu, depuis sa sortie, à 1599 euros. Si vous allez chez Boulanger en ce moment, vous pouvez le commander pour 899 euros, soit une remise de 44 %.

Vos sols vont briller comme jamais

L’Ecovacs Deebot X2 Combo est un aspirateur robot autonome doté de capteurs pour optimiser ses passages sur vos sols. Ainsi, ça lui permet d’éviter les obstacles ou de se mettre en travers de votre chemin si vous passez. Il s’agit du mode AINA, basé sur l’intelligence artificielle, qui s’améliore au fil des passages une fois qu’il aura bien tout cartographié votre intérieur. Sans oublier le fameux capteur LiDAR à double laser qui détecte les objets à 10 mètres de distance avec un angle de vue à 210 degrés.

Il détecte aussi le type de sol sur lequel il passe, ce qui est très pratique, car en plus d’aspirer, il nettoie avec de l’eau. Grâce à ce détecteur, il ne mouille pas les tapis et la moquette, et peut même relever les serpillères. Le bac à poussière du robot est de 0,420 L et le réservoir d’eau est de 0,180 L. Quand il revient sur sa base, les serpillères sont automatiquement nettoyées avec de l’eau à 60°, la poussière se vide dans la station de charge et 4h après, il peut retourner faire le ménage.

N’oubliez pas l’aspirateur à main fourni

La particularité du Deebot X2 Combo d’Ecovacs, comme son nom l’indique, c’est qu’il est en duo avec un aspirateur à main. Ainsi, pendant que le robot passe tout seul, vous pouvez dégainer l’aspirateur balai tel le Lucky Luke du ménage et en profiter pour passer là où l’autre ne peut pas à cause de son design carré.

Quand vous le reposez sur la station, qui est commune au deux, non seulement il va aussi se recharger, mais le bac à poussière va aussi se vider dans le sac de celle-ci. Comme ça, vous n’avez pas beaucoup d’entretien à faire, si ce n’est vider le réservoir d’eau sale et changer le sac de poussière régulièrement.

Pour le contrôler, vous pouvez utiliser l’app Ecovacs Home sur smartphone ou passer par un assistant vocal type Google ou Alexa, il est compatible avec ces deux-là. Et si son prix de base pouvait rebuter, il faut dire qu’à moitié prix, il devient tout de suite beaucoup plus sympathique.

