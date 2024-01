Ecovacs Deebot X2 Combo : quand aspirateur balai et robot ne font qu’un

Contrairement à la concurrence, Ecovacs n'a pas annoncé de nouveau robot aspirateur laveur. La marque a préféré combiner un aspirateur balai à main avec la station de son dernier robot porte-étendard, offrant une solution unique pour nettoyer toute la maison.

Suite au succès du Deebot X2 Omni, Ecovacs vient de profiter du CES pour annoncer une nouvelle station de nettoyage tout-en-un : le Deebot X2 Combo. Celle-ci combine son aspirateur robot emblématique de forme carrée avec un aspirateur à main pour nettoyer les endroits qu’il ne peut pas atteindre. Les deux aspirateurs se fixent à une seule station de vidage automatique, vous n’aurez donc pas à vider vous-même les appareils.

Un robot presque identique

Déjà présenté l’année dernière, le Deebot X2 Omni dispose d’une puissance d’aspiration de 8 000 Pa et du soulèvement des serpillières de 15 mm. Il est également équipé d’une technologie LiDAR et de l’évitement d’obstacles en utilisant une caméra IA. La station du X2 vide automatiquement la poussière et la saleté collectées par le robot. Elle est par ailleurs capable de drainer et de sécher la serpillière intégrée au robot et de remplir son réservoir d’eau embarqué, en utilisant les bacs à eau de la station.

Cependant, contrairement au Deebot X2 Omni seul, l’aspirateur robot inclus dans le Deebot X2 Combo prend en charge Matter, ce qui en fait l’un des premiers produits compatibles avec la norme de maison intelligente.

Une base intégrant un aspirateur balai

Malgré son design carré et compact, il est parfois difficile pour le robot d’atteindre tous les recoins. C’est pourquoi Ecovacs a ajouté un aspirateur balai sans fil à la station de nettoyage.

Celui-ci est fourni avec des accessoires pour les crevasses et les meubles. Il devient ainsi plus simple d’atteindre les rideaux ou le plafond et d’aspirer les assises. Tout comme le X2, l’aspirateur à main se glisse dans la station pour une recharge et un vidage automatiques.

Prix et disponibilité du Deebot X2 Combo

Le Deebot X2 Combo devrait être disponible à la fin du premier trimestre 2024 pour un prix d’environ 1 500 euros.