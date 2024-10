Boulanger casse la baraque avec cette offre TV 4K QLED de 100 pouces à -600 €

Vous avez de la place, vous avez le budget : le téléviseur Hisense MiniLED 100U7KQ 2023 est disponible en ce moment chez Boulanger avec une réduction de plus de 20 %.

HISENSE MiniLED 100U7KQ // Source : Hisense

Le TV Hisense MiniLED 100U7KQ est un téléviseur connecté 4K qui va vous faire vivre une véritable expérience cinématographique. Ce modèle est conçu pour tous vos types de divertissements, notamment le gaming puisqu’il a un mode Jeu Pro qui peut passer jusqu’à 144 images/seconde, pour profiter de vos jeux dans les meilleures conditions. Encore faut-il avoir la place d’accueillir cette dalle de 253 cm de diagonale chez soi.

Tout ce qui rend le Hisense MiniLED 100U7KQ indispensable

Une fréquence de rafraîchissement native de 100 Hz

Compatible HDR et Dolby Atmos

La taille de l’écran, c’est limite le cinéma à la maison !

Le Hisense MiniLED 100U7KQ est un téléviseur qui coûte 2 790 euros. Aujourd’hui, chez Boulanger, vous avez une réduction de 300 euros qui fait qu’il passe à 2 490 euros. Ce n’est pas tout : si vous êtes membre Boulanger Le Club+ (ça coûte 10 €/an et c’est résiliable à tout moment), vous avez une économie supplémentaire de 300 euros. Ce qui fait un prix final de 2 190 euros pour ce téléviseur XXL.

Qui dit grand spectacle dit grand écran

Le HiSense Mini-LED 100U7KQ est clairement un téléviseur fait pour celles et ceux qui aiment le cinéma taille XXL, avec une dalle de 100″, soit une diagonale de 2,54 mètres. Pour les amateurs de films, de séries, de jeux vidéo ou de sport en grand format, c’est une aubaine assez folle. Sa technologie Mini-LED permet d’assurer une luminosité élevée et des contrastes renforcés en multipliant le nombre de LED à l’écran, pour une gestion plus précise. Sans oublier la résolution 4K, aujourd’hui un standard qui permet d’afficher de nombreux détails.

Cependant, malgré sa grande taille et ses performances annoncées, l’écran présente quelques petites faiblesses. L’uniformité de l’image n’est pas toujours au rendez-vous : en fonction de l’angle, la saturation et la luminosité peuvent varier, ce qui affecte l’homogénéité visuelle. Un défaut qui se remarque particulièrement dans les scènes les plus contrastées.

Clairement un écran à destination des gamers

Bon, il ne faut pas s’arrêter sur ses quelques défauts, car il a aussi et surtout beaucoup de qualités. Par exemple, il se distingue par sa fréquence de balayage native de 100 Hz pouvant être optimisé jusqu’à 144 Hz avec le mode Jeu Pro. Les gamers les plus exigeants apprécieront cette fluidité, surtout pour les jeux d’action et de sport, notamment avec la sortie récente d’EA Sports FC 25. Sans compter qu’avec la prise en charge des technologies VRR (Variable Refresh Rate) et FreeSync, vous gagnez encore plus en fluidité. Les consoles de nouvelle génération bénéficient d’une image optimale avec les ports HDMI 2.1, donc autant dire qu’il s’agit clairement d’un écran pour le gaming.

Le dernier frein pour cet achat, c’est bien entendu son prix, il faut en parler. Pour un budget similaire, d’autres marques comme Samsung proposent des téléviseurs avec une gestion plus homogène des couleurs et une meilleure directivité. Mais pas forcément d’une taille de 100″ qui est vraiment un facteur d’immersion assez exceptionnel.

