Seulement 189 € pour ce vidéoprojecteur Full HD très lumineux, et avec un rideau de projection offert

Les vidéoprojecteurs peuvent transformer votre pièce en salle de cinéma en rien de temps. Et si vous en voulez tenter l’expérience sans vous ruiner, le Wanbo X5 va vous plaire avec son prix en baisse : 189 euros seulement, avec un rideau anti-lumière offert.

Wanbo X5 // Source : site officiel

Vous rêvez d’avoir un écran géant, mais faute de place et de budget, vous avez abandonné cette idée ? Nous avons la solution : il vous suffit d’opter pour un vidéoprojecteur, et ça tombe bien puisque le Wanbo X5 est en promotion. Ce petit appareil est capable de projeter une belle diagonale de 180 pouces en Full HD avec une belle luminosité.

Voici les points à retenir du Wanbo X5

Un format compact, avec un support intégré très pratique

Capable de projeter des images en Full HD jusqu’à 180 pouces

Lumineux avec 1100 lumens

Sur le site Geekbuying, le vidéoprojecteur Wanbo X5 est remisé à seulement 189,99 euros avec un rideau anti lumière de 100 pouces offert grâce au code NNNFRBBX5. L’ensemble est proposé à 299 euros sur la boutique officielle.

Un petit vidéoprojecteur qui diffuse une grande surface d’affichage

Le vidéoprojecteur Wanbo X5 fait partie de ceux que l’on peut déplacement aisément. Ses petites dimensions 26,5 × 23,5 × 11,9 cm et ses 2,6 kilos, on peut le porter et tenir en main facilement pour le déplacer chez nous (ou même à l’extérieur). Il existe même un petit support qui permet de surélever l’appareil et d’ajuster l’angle jusqu’à 12°.

Son petit format ne l’empêche pas de projeter une image en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) sur une surface maximale de 180 pouces. Côté luminosité, celle-ci peut grimper jusqu’à 1 100 lumens. C’est confortable et suffisamment lisible, y compris en pleine journée, mais on vous conseille tout de même de privilégier les séances dans une pièce plongée dans le noir, afin de profiter un maximum de l’expérience.

Android TV de la partie, mais…

Parmi les autres fonctionnalités, on compte un autofocus efficace qui se charge d’adapter automatiquement l’image projetée à la surface que vous aurez choisie, ainsi que la mise au point automatique. Pour ce qui est de l’audio, le modèle embarque deux haut-parleurs de 5 W, ce qui suffit pour une petite chambre.

Enfin, une fois dans l’interface, on découvre Android TV, mais cette version n’est plus d’actualité. Nous vous recommandons fortement d’utiliser ce vidéoprojecteur avec une clé HDMI, telle que le Google Chromecast avec Google TV. Pour celles et ceux qui veulent absolument profiter d’une expérience Android TV, il y a le Nokia Streaming Box 800 ou le Xiaomi Mi TV Stick.

Le Wanbo X5 n’est pas le seul sur le marché, si vous souhaitez découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.