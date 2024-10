HP Omen 34c : un écran PC WQHD en 165 Hz avec 100 € de réduction sur Amazon

En ce moment chez Amazon, il y a une sacr√©e baisse de prix sur un √©cran PC gaming incurv√© HP Omen de 34″, d’ailleurs il s’appelle le 34c. On le trouve actuellement √† 299 euros au lieu de 399 euros.

Dans le game des √©crans PC, il y a les √©crans plats, classiques et efficaces, et les √©crans incurv√©s avec une forme faite pour √©pouser la courbure de l’Ňďil, et ainsi diminuer la fatigue oculaire. C’est tr√®s pratique quand on fait de longues sessions pour tenter de faire top 1 (je t’aurais D4rkSasuk3, je t’aurais). Dans ce domaine, retrouvez le HP Omen 34c avec une r√©duction de 100 euros chez Amazon.

Pourquoi choisir le HP Omen 34c ?

Parce qu’il peut afficher jusqu’√† 165 images/seconde

Il affiche de la WQHD, est compatible HDR et AMD Freesync

Pour fumer D4rkSasuk3 Ajustable en hauteur et inclinable

Sur le site officiel de HP et m√™me sur Amazon quand il n’est pas en promotion, le HP Omen 34c est √† 399,99 euros. Mais chez le fameux site marchand en ce moment, il est disponible √† 299 euros.

Un écran clairement taillé pour le gaming

Quand on parcourt la fiche technique du HP Omen 34c, on sent tout de suite qu’il est taill√© pour les performances haut de gamme, et donc pour les jeux vid√©o. Bien entendu, vous pouvez en faire ce que vous en voulez, mais investir autant dans un √©cran de cette qualit√© pour jouer avec Clippy dans Word, ce serait un peu du g√Ęchis.

Parce qu’avec sa dalle incurv√©e 1500R de 34″ qui affiche de la WQHD, soit 3 440 x 1 440 pixels, une fr√©quence de rafraichissement pouvant √™tre mont√©e √† 165 images par seconde et un temps de r√©ponse de 1 milliseconde avec Overdrive en GtG, vous allez clairement avoir des √©toiles dans les yeux. En jeu, √ßa va se traduire par des animations plus fluides, vous permettant de voir plus de d√©tails qu’un √©cran classique ou moins performant. Ce qui peut vous donner l’avantage dans les titres comp√©titifs. Et pour les jeux plus classiques, comme les titres solo, vous allez tout simplement assister √† un v√©ritable spectacle vid√©oludique.

Du confort à tous les niveaux

Cet √©cran, install√© sur votre bureau, peut √™tre r√©gl√© en hauteur sur 100 mm. Une fois qu’il est bien en face de vos yeux, pour √©viter tout torticolis, vous pouvez aussi l’incliner d’avant en arri√®re, de -5¬į √† +23¬į. Hop, il est l√†, il est branch√©, vous l’allumez et oh surprise : il y a du son. Avec deux haut-parleurs de 3 W, √ßa peut d√©panner si vous n’avez pas d’enceintes ou une barre de son, mais ne nous mentons pas : n’achetez pas cet √©cran pour son syst√®me audio.

Par contre, il est compatible avec la technologie AMD FreeSync Premum, donc si vous avez du mat√©riel qui va avec, vous profiterez d’une meilleure exp√©rience. Sans oublier toute la connectique qui permet de le relier √† votre PC ou m√™me des consoles modernes : un DisplayPort 1.4 et deux ports HDMI 2.0.

Pour jouer dans les meilleures conditions possibles, vous pouvez retrouver notre sélection des meilleurs écrans PC gaming sur notre guide dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.