Amazon casse le prix de ce puissant laptop gaming sous RTX 4060 et Ryzen 7 série 8000

Si vous recherchez une machine suffisamment puissante pour supporter tous vos combos nerveux dans vos jeux favoris, alors vous pourrez vous tourner vers le PC portable gamer Acer Nitro 5 doté d’un Ryzen 7 8845HS et d’une RTX 4060, soit une configuration pointue sans concession. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est actuellement en promotion sur Amazon, qui le propose à 999 euros au lieu de 1 299 euros.

Pourquoi devrait-on vider son livret d’épargne pour pouvoir s’offrir un PC portable gamer digne de ce nom, renfermant des composants récents et une belle puissance ? Par exemple, l’Acer Nitro 5 (ANV16-41-R1A7) a beau embarquer un Ryzen 7 série 8000, une RTX 4060 et un écran ultra-fluide, pourtant, il est actuellement affiché à moins de 1 000 euros. Une aubaine pour les joueurs un peu fauchés qui ont un budget limité, mais qui ne veulent pas faire de concessions sur les performances.

Les points essentiels de cet Acer Nitro 5

Une dalle WQXGA IPS de 16 pouces rafraîchie à 165 Hz

Un combo Ryzen 7 8845HS + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Auparavant proposé à 1 299 euros, le PC portable gamer Acer Nitro 5 ANV16-41-R1A7 est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur Amazon.

Une machine gaming bien conçue

L’Acer Nitro 5 s’adresse clairement aux joueuses et aux joueurs, en témoigne son design très typé « gaming » avec son clavier rétroéclairé orange, ses angles marqués et ses petites touches géométriques qui rendent cette machine un brin futuriste. La marque a tout de même opté pour un châssis noir assez classique pour que le laptop puisse convenir au plus grand nombre. Sur ce même châssis, d’ailleurs, on trouve une connectique composée de deux ports USB-A 3.2, d’un port Ethernet, d’un port HDMI et d’une prise combo jack. De quoi agrémenter un setup d’autres périphériques.

Côté écran, Acer n’a pas fait les choses à moitié et a misé sur une dalle IPS WQXGA (2 560 x 1 600) de 16 pouces, soit une grande diagonale qui permet de ne louper aucun détail dans la partie (et de ne pas avoir à jouer le nez collé sur l’écran). De plus, la technologie IPS permet de profiter d’angles de vision bien ouverts. Globalement, cet écran promet une excellente qualité d’image, riche en détails. Cerise sur le gâteau, la dalle propose un taux de rafraîchissement de 165 Hz : l’affichage sera très fluide lors des combos, et les saccades, flous de mouvement et effets de latence totalement supprimés. Les amateurs de FPS et de jeux compétitifs y trouveront certainement leur compte.

De bonnes performances assurées

Dans les entrailles de cet Acer Nitro 5, se niche tout d’abord un processeur Ryzen 7 8845HS. Une série 8000 qui est en fait l’équivalent de la 13e génération des puces Intel Core. Ce processeur d’AMD est doté de huit cœurs et est cadencé par défaut à 3,8 GHz. Il peut atteindre une fréquence de 5,1 GHz en mode Turbo Boost, ce qui augure de belles performances en jeu. Il est également épaulé par 16 Go de RAM pour plus de rapidité et gérer le multitâche ainsi que le lancement de logiciels plus complexes. Côté GPU, c’est une RTX 4060 qui prend place ici, une carte graphique grâce à laquelle on peut lancer les derniers titres AAA en 1080p ou en 1440p avec plusieurs features de Nvidia activées telles que le ray-tracing et le DLSS. Bref, la machine est suffisamment puissante et véloce pour faire tourner les jeux les plus gourmands.

N’oublions pas le SSD de 512 Go qui se charge quant à lui d’assurer des temps de chargement réduits, ainsi qu’un transfert de fichiers et des lancements bien rapides pour gagner en réactivité. Pour ce qui est de sa connectivité sans fil, ce PC portable dispose de modules Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3. Enfin, Acer a pensé à soigner son système de refroidissement avec deux ventilateurs et une conception à quatre sorties d’aération ; un système que l’on peut d’ailleurs contrôler depuis l’application NitroSense. Pratique pour ne pas risquer la surchauffe, et donc une baisse drastique des performances.

