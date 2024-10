Amazon divise par deux le prix de ce kit de caméras qui filment en 4K, avec projecteur intégré

La caméra eufyCam S300 regorge de fonctionnalités pour surveiller votre domicile et alerter en cas d’intrusion. Si vous souhaitez vous équiper de caméras, ce kit en compte 2, et passe de 479 euros à 239 euros.

eufy security eufyCam S300 // Source : site Amazon

Une caméra de surveillance connectée est un bon atout pour savoir ce qu’il se passe chez soi en son absence. La eufyCam S300 fera l’affaire pour accomplir cette mission. Pour cela, elle offre une image en qualité 4K, avec un champ de vision élargi pour avoir le plus de choses possible. Elle vous alerte en cas d’intrusion, et si vous êtes intéressés, sachez que le lot 2 caméras est à moitié prix sur Amazon.

La eufyCam S300, c’est quoi ?

Deux caméras de surveillance sans fil qui filme en 4K

Avec une vision nocturne et un projecteur intégré

Une autonomie de 6 mois

Au lieu d’un prix barré à 479,99 euros, le kit de 2 caméras eufyCam S300 se trouve en promotion à 239,21 euros sur le site d’Amazon.

Une caméra résistante et endurante

Comme toute bonne caméra de surveillance extérieure, la eufyCam S300 sait se faire discrète avec son revêtement blanc, et ces petites dimensions. Elle est surtout capable de résister aux intempéries (IP67) et fonctionne par des températures allant de -20 °C à +45 °C.

Pour son installation, elle ne pendra que quelques minutes seulement grâce à sa conception sans fils. Les deux eufyCam S300 de ce pack fonctionnent sur batterie, et disposent d’une autonomie de 6 mois. Attention : il faut le Home Base, un boîtier à brancher à son routeur, pour faire fonctionner l’ensemble (ce dernier est inclus dans ce pack).

De la 4K, un projecteur, la détection de mouvements…

Ce modèle filme en 4K, avec un angle de vision de 135° qui va permettre de surveiller une zone plus large grâce à un objectif grand-angle. Elle offre un très bon niveau de détails et une colorimétrie plutôt naturelle. De nuit, la qualité est aussi au rendez-vous, grâce à un mode nocturne efficace complété par un projecteur qui éclairera la zone visée par la caméra.

La caméra est capable de détecter les mouvements et grâce à la technologie « BionicMind », la S300 fait la différence entre la famille et les inconnus grâce à la reconnaissance faciale. Parfait pour éviter les fausses alertes. Avec l’application, vous allez pouvoir être alerter en temps réel dès qu’un mouvement suspect est enregistré par la caméra. Elle donne aussi la possibilité de créer des zones de détections. Enfin, il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez.

Découvrez quelles sont les meilleures caméras de surveillance connectées.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.