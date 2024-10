Samsung The Serif 2024 : le prix de ce TV Qled atypique de 55 pouces tombe bien bas avec cette offre chez Boulanger

En choisissant le téléviseur The Serif de Samsung, vous avez non seulement un modèle atypique qui se fond dans le décor, mais aussi un TV bien fourni. Si vous êtes intéressés, le modèle 55 pouces de la série 2024 coûte déjà 600 euros de moins grâce à cette offre.

Samsung The Serif TQ55LS01D // Source : site officiel

Réputé pour ses bons téléviseurs QLED, Samsung a dans son catalogue des produits atypiques qui font leur effet. On pense à sa gamme Life Style, les The Frame et The Serif qui n’ont rien d’ordinaire et viennent casser les codes des TV sur le marché. The Serif reprend l’idée de The Frame à savoir, un design proche d’une œuvre d’art avec une forme atypique. Cette référence est originale et sa version 55 pouces revient bien moins chère grâce à cette offre Boulanger.

Que propose le Samsung The Serif TQ55LS01D ?

Un design qui sort de l’ordinaire

Une dalle QLED 4K de 55 pouces à 100 Hz

Les traitements HDR, HDR 10+ et des modes de jeu

Le Samsung The Serif TQ55LS01D est vendu à 1 590 euros, mais grâce à 400 euros de remise immédiate et une ODR de 200 euros, le téléviseur revient à 990 euros chez Boulanger.

Un look artistique bien pensé

Au côté de la gamme The Frame de Samsung, il existe aussi la gamme The Serif. Elle compte parmi les plus originales des téléviseurs avec son design conçu par les frères français Bouroullec. Preuve de la volonté de la marque de produire un véritable objet de décoration et d’ameublement grâce à sa conception. Sa silhouette se dessine en « I » qui lui permet d’accueillir des livres et des objets de décoration, comme une étagère.

Lorsque le TV ne sera pas utilisé pour regarder du contenu, il pourra se mettre en veille en affichant des photos, des images ou même les actualités grâce au mode Ambiant. Le TV peut d’ailleurs être installé soit sur un meuble, soit sur ses pieds fournis.

Parfait pour regarder des séries et des films, et même lancer vos jeux

Outre son design, l’écran est doté d’une dalle Qled, une technologie que Samsung maîtrise très bien, dont la diagonale s’élève à 55 pouces. On a des images réalistes avec un large panel de couleurs finement détaillées, notamment grâce à une définition 4K Ultra HD. S’ajoute à cela la compatibilité avec HDR10+ pour une meilleure luminosité. Côté audio, le système audio de 40 W est déployé en 360 pour une meilleure immersion.

Samsung a aussi confectionné son pour les gamers. Avec ses ports HDMI 2.1, le TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Ainsi, le TV affiche vos jeux sans souci avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Les modes VRR et l’ALLM sont aussi présents, afin de lutter contre les déchirures d’écran — ou tearing — et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

Il marque aussi des points avec son interface Tizen OS. Intuitive et efficace, elle donnera accès à une foule d’applications phares, comme les principales plateformes de streaming. Le TV The Serif est par ailleurs compatible avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby, qui obéiront à toutes vos requêtes vocales.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le téléviseur Samsung de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED).

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.