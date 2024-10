À moins de 370 €, ce laptop propulsé par une puce AMD Ryzen est l’affaire à saisir sur Amazon 

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 est un pc portable efficace et fonctionnel au quotidien grâce à sa puce AMD. Il devrait vous plaire surtout maintenant qu’il perd 26 % sur Amazon.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 // Source : Amazon

Avec l’IdeaPad Slim 3, vous n’aurez pas une machine puissante capable de lancer des logicielles ou applications lourdes. Ce laptop est plutôt dédié pour un usage bureautique et sa puce Ryzen 3 fera très bien l’affaire pour réaliser cette tâche. Il a l’avantage d’être compact pour plaire également aux utilisateurs nomades, et améliore son rapport qualité-prix aujourd’hui grâce à cette remise de 130 euros.

Les points forts du Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8

Un design compact avec un grand Ă©cran de 15,6 pouces en Full HD

Un processeur AMD Ryzen 3 7320U avec 8 Go de RAM

Compatible avec la charge rapide

Avec un prix barrĂ© Ă 499,99 euros, le laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 est en ce moment remisĂ© Ă 369,99 euros sur le site d’Amazon.

Un laptop léger avec un écran de bonne facture

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 convient pour un usage quotidien, entre loisirs et travail. Sa dalle mesure 15,6 pouces et propose une définition FHD (1 920 x 1 080 pixels) appréciable. Elle est de bonne facture, avec des bordures assez fines et sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

Même avec une diagonale de 15,6 pouces, Lenovo tient à satisfaire les utilisateurs nomades et opte pour une structure légère. La gamme Slim est étudié pour et on a donc là un ordinateur portable avec 17 mm d’épaisseur et 1,6 kg, l’appareil est facile à transporter pour leurs déplacements. Quant au design, les finitions sont simples, mais réussi. Son châssis accueille deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI et une prise jack.

Un bon outil de travail, mais limité

Sous le capot, ce laptop Lenovo peut compter sur une puce AMD Ryzen 3 7320U jusqu’à 4,1 GHz en mode Boost, associée à 8 Go de RAM. Avec cette configuration, le laptop s’en sortira très bien dans la plupart des tâches, comme la navigation web, ou regarder vos contenus vidéos. Des tâches plus lourdes, comme le montage vidéo, peuvent être plus difficile à lancer et subir des ralentissements.

Ce laptop intègre un SSD au format M.2 NVMe de 256 Go qui permet de profiter de temps de chargement rĂ©duits et de lancements rapides de la machine. Pour finir, cĂ´tĂ© autonomie, le constructeur promet jusqu’Ă 8 heures d’utilisation. Cette durĂ©e peut varier en fonction de votre utilisation, et heureusement, il peut compter sur la charge rapide, qui permet de rĂ©cupĂ©rer en 15 minutes 2 heures d’autonomie.

Pour découvrir d’autres ordinateurs portables sous la barre des 500 euros, nous avons regroupé les meilleurs PC portables sur cette tranche tarifaire dans ce guide.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.