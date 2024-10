Philips Hue Secure : 40 % de réduction pour cette caméra intelligente qui veut protéger votre maison

En savoir plus

La sĂ©curitĂ©, c’est important, encore plus chez soi. Ajoutez une camĂ©ra de surveillance connectĂ©e pour avoir un visuel en temps rĂ©el de votre intĂ©rieur ou de votre extĂ©rieur. Pour cela, la Philips Hue Secure semble toute choisie grâce Ă cette rĂ©duction de 40 %.

Si vous voulez éviter le passage des Casseurs Flotteurs chez vous, il vous faut peut-être une solution dissuasive pour éviter de donner des idées aux cambrioleurs. Une caméra de surveillance connectée est une solution qui vous permet de toujours garder un œil sur votre logement que ce soit en extérieur ou en intérieur.

Au lieu de 199 euros, la camĂ©ra sĂ©curitĂ© Philips Hue Secure (filaire) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 114,99 euros sur Rakuten avec le code promo RAKUTEN5, valable uniquement aujourd’hui.

La camĂ©ra filaire Philips Hue Secure propose une installation facile sur tout type de support. Si vous voulez l’installer sur un mur, un support mural est fourni permettant de placer le dispositif de surveillance aisĂ©ment.

Son format lui permet d’ĂŞtre simplement placĂ© sur une table ou un bureau. Que ce soit en extĂ©rieur ou en intĂ©rieur, la camĂ©ra est contrĂ´lable via l’application Philips Hue : ou une myriade d’option s’offriront Ă vous. Comme les notifications en cas de mouvements dĂ©tectĂ©s, la visualisation en direct, dĂ©clencher les alarmes, consulter l’historique des activitĂ©s.

Ă€ prendre en compte lors de l’achat, des fonctions nĂ©cessitent de disposer d’un abonnement, dĂ©couvrez la liste des abonnements sur ce lien.

La fiche technique de cette camĂ©ra se veut complète, Ă©quipĂ©e d’une vision nocturne, d’une vidĂ©o HD en 1080p. Elle est aussi conçue avec un système de cryptage de bout en bout garantissant la confidentialitĂ© de vos enregistrements.

Si vous avez dĂ©jĂ des produits de l’Ă©cosystème Philips Hue via son bridge, la camĂ©ra s’intĂ©grera facilement. Permettant de dĂ©clencher des Ă©clairages lors de la dĂ©tection de mouvement et mĂŞme de simuler une prĂ©sence lors de vos absences.

Cette solution de sécurité intérieure et extérieure est idéale pour commencer dans la domotique et de pouvoir avoir un œil sur son habitation lors des absences.

Afin de comparer la caméra sécurité Philips Hue filaire avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

