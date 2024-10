Amazon retire 250 € à ce très bon laptop Asus avec écran OLED 2,8K et i7 13e gen

Les écrans OLED sur des PC portables non dédiés au gaming, ce n’est plus si rare que ça, mais cet ASUS Zenbook S13 Flip sort du lot grâce à une belle promotion. Son prix de base de 1 099 euros passe à 849 euros chez Amazon.

À la recherche d’un ordinateur portable pour remplacer votre ancienne machine ? Et si vous passez à l’OLED ? Le Zenbook S13 Flip OLED d’Asus propose une solution efficace en termes de fiche technique avec une dalle OLED. Le meilleur, c’est qu’il est en promotion et perd 250 euros de son prix.

Le Zenbook S 13 Flip en trois points

Une belle dalle OLED 2.8K

Mémoire vive de 16 Go en DDR4

Un processeur I7 de 13ᵉ génération

Au lieu de 1 099 euros à son lancement, la configuration de cet Asus Zenbook S 13 Flip est aujourd’hui disponible en promotion à 849 euros sur Amazon.

Une bonne configuration pour la vie de tous les jours

Le Zenbook S 13 Flip est équipé d’un processeur Intel Core i7-1260 P de 13ᵉ génération avec le soutien de 16 Go de RAM. Une configuration solide qui permettra un multitâche aux petits oignons sans un ralentissement notable.

Le disque dur intégré n’est autre qu’un SSD d’une capacité de 512 Go pour un stockage confortable, mais aussi une rapidité de lancement d’application, tout comme le démarrage du périphérique qui s’effectuera en quelques secondes.

Pour les personnes intéressées par un laptop dédié au gaming, il faudra passer votre chemin, car cet ordinateur portable n’est pas fait pour cela. En revanche, vous trouverez votre bonheur dans notre guide des meilleurs PC portable gaming.

Élégant, léger, un système Flip bien pensé, un laptop idéal pour consommer du contenu

L’Asus Zenbook S 13 Flip OLED est un ordi conçu pour les baroudeurs, mais aussi pour les casaniers. Facilement transportable dans un sac à dos ou d’une pièce à l’autre grâce à son poids plume (1,1 kg) et sa finesse de conception (14,9 mm).

Côté connectique, rien n’est oublié, deux ports Thunderbolt Gen 4, un USB Type-C, un lecteur de microSD, un port audio jack 3,5 mm, ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales pour démarrer simplement et sans mots de passe. A noté qu’il est compatible avec l’Asus Pen 2.0 (non fourni).

Pensé pour la consommation de vidéo et autres contenus, le Zenbook S 13 Flip embarque les technologies vidéo et audio Dolby Vision et Dolby Atmos, tirant ainsi un maximum de l’écran OLED de la machine. Le système de charnière Ergolift permettra de diverses postures du laptop pour un confort maximum à tout moment.

Afin de comparer l’Asus Zenbook S 13 Flip avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs pc portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.