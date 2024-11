HISENSE AX3120G : le prix de cette barre de son chute de plus de 40 % chez Auchan

Quoi de mieux pour revisionner pour la millième fois la trilogie du Seigneur des Anneaux ou la saga Harry Potter cet automne qu’une immersion optimale, grâce à une barre de son de qualité ? Avec son son puissant et immersif, la HISENSE AX3120G se positionne en excellente candidate, d’autant plus pour l’instant : elle est affichée 199 euros au lieu de 349 euros chez Auchan.

À moins d’y mettre vraiment le prix, rares sont les téléviseurs à proposer une bonne qualité sonore. C’est pourquoi il est souvent préférable d’y ajouter une barre de son pour transcender l’audio des films, séries et autres jeux vidéo. Un modèle comme la Hisense AX3120G fait parfaitement l’affaire, surtout lorsque son prix chute de 43 % chez Auchan.

Keypoints du produit

Son puissant et immersif

Basses profondes et bien définies

Connectivité polyvalente (HDMI eARC, optique, Bluetooth)

Au lieu de 349 euros, la Hisense AX3120G est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros chez Auchan.

Une expérience sonore immersive

À l’image des téléviseurs de la marque, la barre de son Hisense AX3120G se veut à la fois performante et abordable. Avec ses 3.1 canaux et un caisson de basses sans fil, elle offre des basses profondes et une clarté sonore qui donnent vie aux dialogues, aux musiques et aux effets sonores. De quoi assurer une immersion optimale, que ça soit devant un film, une série ou un jeu vidéo. De plus, grâce à son format compact et son design élégant, la barre de son Hisense AX3120G s’intègre facilement dans n’importe quel espace, assurant une expérience sonore de qualité sans encombrer votre salon.

Compatible avec la technologie Dolby Atmos, l’appareil permet de profiter d’un son surround riche qui transporte véritablement l’utilisateur au cœur de l’action. La barre de son parvient à s’adapter au contenu diffusé pour offrir un son à la fois fidèle et équilibré.

Connectivité et simplicité d’utilisation

Outre son potentiel immersif, la Hisense AX3120G se veut également d’une grande simplicité d’installation et d’utilisation. Compatible HDMI ARC, Bluetooth et optique, la barre de son s’installe et se connecte aisément à différents appareils pour une polyvalence optimale. En un clic, il est possible de basculer de source : téléviseur, smartphone ou console de jeu. Une flexibilité optimale pour les foyers qui utilisent plusieurs appareils.

Enfin, son interface se veut intuitive et ses options de réglages sont faciles à prendre en même, même pour les novices. Quant à sa télécommande, elle permet d’ajuster facilement les paramètres audio au contenu, que ça soit un film ou une musique.

