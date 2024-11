Darty vend au rabais ce laptop Acer doté d’un écran Oled 2,2K et d’un i5 13ᵉ gen grâce à un code promo

Avec son format ultraléger, sa dalle Oled 2,8K et son i5 de 13ᵉ gen, l’Acer Swift Go 14 est un laptop que l’on recommande chaudement. Surtout quand ce dernier coûte désormais 799 euros, contre 999 euros habituellement.Â

Acer Swift Go 14 (SFG14-71) // Source : Darty

Votre ordinateur portable manque de vivacité et vous souhaitez investir dans une machine plus réactive sans pour autant débourser une grande somme : le PC portable Acer Swift Go 14 est une bonne solution. Il offre une belle qualité d’image avec sa dalle Oled, il est aussi capable de supporter des tâches gourmandes, le tout pour moins de 800 euros grâce à un code promo.

Les avantages du laptop Acer Swift Go 14

Un laptop fin et léger

Un écran Oled de 14 pouces avec une définition 2,2K

Le combo i5-1335U + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Au lieu d’un prix barré à 999 euros, le PC portable Acer Swift GO 14 (SFG14-71) se négocie aujourd’hui à 799 euros sur le site Darty une fois avoir appliqué le code PROMO80.

Acer Swift Go 14 : prix affiché une fois le code PROMO80 appliqué // Source : Darty

Léger et soigné, avec en prime un écran Oled de qualité

Premier atout que met en avant Acer sur son laptop Swift Go 14 (SFG14-71) c’est sa légèreté. Avec une petite diagonale de 14 pouces, le laptop a été conçu pour être peu encombrant lors de vos déplacements avec son poids plume de 1,2 kg et sa finesse. De quoi plaire aussi bien aux utilisateurs de bureau qu’aux voyageurs. Sa finesse ne l’empêche d’avoir une bonne connectique : ici, on retrouve deux ports Thunderbolt 4 USB-C, deux ports USB 3.2 Type-A, un port HDMI 2.1, lecteur de carte microSD et une prise combo jack.

Une fois l’ordinateur allumé, on découvre un bel écran avec une définition 2,2 K (2 240 x 1 400 pixels) qui profite des noirs profonds et des contrastes infinis de l’Oled. La qualité des images est excellente, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

Une configuration efficace au quotidien

À l’intérieur, le pc portable d’Acer s’équipe d’un processeur Intel Core i5-1335U épaulé par 16 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, il est capable d’encaisser sans problème toutes les tâches professionnelles que vous lui imposerez, mais ne pourra pas combler les gamers exigeants. Ajoutons à cela un SSD de 512 Go qui, en plus de vous faire bénéficier d’une belle capacité de stockage, réduit les temps de chargement et accélère les lancements de votre machine.

Enfin, sur la partie autonomie, le modèle est équipé d’une batterie de 50 W. D’après le constructeur, cela permettrait d’utiliser le PC portable pendant huit d’heures. Ce chiffre est amené à varier en fonction de votre utilisation, mais si vous tombez à court de batterie : la charge rapide est de la partie.

