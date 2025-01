Le tout récent Samsung Galaxy A16 5G est déjà à prix réduit pour les soldes d’hiver

Si vous cherchez un smartphone récent avec une belle fiche technique qui n’explose pas votre budget, vous avez le tout nouveau entrée de gamme de Samsung, le Galaxy A16 5G déjà en promotion pour les soldes chez Boulanger.

Le Samsung Galaxy A16 5G est disponible sur le marché depuis le 15 octobre 2024. Avec lui, la marque fait un appel du pied à ses éventuels clients qui ont un budget serré, mais qui veulent quand même se faire plaisir. Il y a un vrai progrès par rapport au modèle précédent, le Samsung Galaxy A15. Il est notamment plus puissant, logique, mais aussi un peu plus grand et avec un aspect photo plus travaillé. Alors qu’il est disponible depuis moins de trois mois, vous le retrouvez déjà avec 30 euros de moins pour les soldes.

Les points forts du Samsung Galaxy A16 5G

La marque coréenne promet 6 ans de mise à jour

Une autonomie qui peut atteindre la journée et demi

L’interface OneUI qui se bonifie avec le temps

Au lieu de 250,99 euros depuis son récent lancement, le Samsung Galaxy A16 5G baisse son prix pendant les soldes d’hiver et passe à 221,99 euros chez Boulanger.

Un smartphone élégant à tous les égards

Seulement 6 mois séparent la sortie du Galaxy A15 et celle du Galaxy A16. On pourrait penser que les deux smartphones se valent et que Samsung a juste fait un petit ravalement de façade pour séduire une nouvelle clientèle. Que nenni ! Le Galaxy A16 5G apporte son lot de progrès avec un écran de 6,7″ (contre 6,5″) et une encoche goutte d’eau pour le capteur à selfie.

Le Samsung Galaxy A16 rappelle ses origines modestes avec son dos et son cadre en plastique, qui prennent pas mal les traces de doigts. Il se paye le luxe d’être un peu plus grand que son prédécesseur, avec des dimensions de 164,4 × 77,7 × 7,9 mm là où l’autre fait 160,1 × 76,8 × 8,4 mm. Ainsi, il tient bien en main et ne pèse pas trop lourd puisqu’il fait 200 g tout pile.

Il a tout ce qu’il faut pour répondre aux besoins essentiels

Pour revenir rapidement sur l’écran du Galaxy A16 5G, c’est donc une dalle AMOLED qui affiche 2340 × 1080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement fixe de 60 ou 90 Hz. Là où certains modèles de la concurrence proposent du 120 Hz. Bon, admettons. Côté performances, il peut compter sur l’Exynos 1280, une puce qui date de 2022 et qui fait honnêtement son travail. Il rame un peu sur le multitâche et le gaming. Avec, vous avez 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire extensible par carte microSD. Vous pourrez tout de même compter sur 6 ans de mise à jour, une belle avancée du côté de ce segement.

Pour les photos, vous avez 3 capteurs de 50, 5 et 2 Mpx pour filmer au maximum en Full HD à 30 fps. Là aussi, on est dans la moyenne, mais rappelons qu’il s’agit d’une entrée de gamme. L’autonomie vient à sa rescousse avec une batterie de 5 000 mAh compatible charge rapide 25W pour 1,5 jour d’autonomie. Donc un smartphone honorable, avec quelques bémols qu’il vaut évoquer pour que vous sachiez où vous mettez les pieds.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le Samsung Galaxy A16 5G avant d’éventuellement craquer, vous pouvez lire son test complet disponible ici.

Si ce smartphone ne vous convainc pas et que vous en cherchez un autre, toujours avec un budget limité, n’hésitez pas à vous aider de notre guide des meilleurs téléphones à moins de 200 euros.

