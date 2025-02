Fnac casse le prix du Lenovo Legion R45w-30, un écran PC incurvé de 44,5″ en 5K et à 170 Hz qui a tout pour faire rêver

C’est un prix digne du Black Friday aujourd’hui : 35 % de réduction chez la Fnac sur le Lenovo Legion R45w-30, un écran PC ultra haut de gamme pour celles et ceux qui ont de la place, beaucoup de place.

Si, pour quelconque raison ou juste parce que vous le valez bien, vous avez besoin d’un écran tellement grand qu’il est sur deux fuseaux horaires (on exagère à peine), voici le Lenovo Legion R45w-30. Cet écran s’étale sur une superficie de 44,5″ de diagonale, soit 113 cm. De quoi avoir un véritable cockpit à la maison, adapté aux jeux vidéo puisqu’il peut afficher jusqu’à 165 images/seconde. Aujourd’hui, la Fnac affiche cet écran hors norme avec quand même 350 euros de réduction.

Les points forts du Lenovo Legion R45w-30

La résolution de 5 120 x 1440 pixels, qui équivaut à de la 5K

Le taux de rafraîchissement max qui monte à 170 Hz en overclocking

La compatibilité AMD FreeSync Premium et DisplayHDR 400

Affiché à un prix barré de 999 euros sur le site officiel, le Lenovo Legion R45w-30 s’affiche en ce moment à 649,99 euros chez Fnac.

Une diagonale de 113 cm pour maximiser la productivité

Faites place, non pas au prince Ali, mais au Lenovo Legion R45w-30. Parce qu’il en faut, la bête mesure 341,1 × 528,4 × 1 089,9 mm avec le pied et pèse 12,10 kg. Votre bureau se doit d’être solide et assez profond parce qu’il faut quand même pas mal de recul pour éviter de se cramer les yeux. Mais si vous avez la configuration qui va bien, vous allez vous régaler.

Donc une dalle de 44,5″ avec un rétroéclairage WLED qui affiche de la 5K avec une fréquence de rafraîchissement classique de 165 images/seconde, que vous pouvez overclocker jusqu’à 170 Hz. Avec un angle de vision de 178° et un temps de réponse à 1ms MPRT, vous êtes vraiment à l’aise, que ce soit pour jouer ou pour travailler.

Lenovo ne lésine pas sur la connectivité

Malgré ses dimensions, l’écran reste assez flexible, puisque vous pouvez l’incliner entre -5° et +22°, le faire pivoter à +/- 30° et qu’il est réglable en hauteur (135 mm). Comme ça, vous pouvez le placer à bonne hauteur. En plus de tout ça, il propose la compatibilité AMD FreeSync Premium et DisplayHDR 400 pour améliorer la fluidité d’une part et avoir un bon traitement de l’image d’autre part.

Pour relier l’écran à tous vos appareils, vous avez l’embarras du choix puisqu’il propose un port USB-C (DP 1.4 32,4 Gb/s pour 4 voies Alt-mode), deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un port Ethernet, un port USB-B 3.2 Gen1, trois ports USB-A 3.2 Gen1 et une sortie audio 3,5 mm. Il faut juste y mettre le prix, mais après, ce n’est que du bonheur.

