Cet écran PC incurvé de 27″ (QHD, 165 Hz et 1 ms) à petit prix va plaire aux gamers

Pour les gamers de tous bords (incurvés), Dell propose sur son site même une rallonge sur les promos du Black Friday avec un code promo qui se superpose aux réductions déjà en place, vous permettant d’acquérir cet écran de 27″ à -100 euros.

Le Dell S2722DGM est un écran PC gaming incurvé de 27″. C’est un appareil fait pour vous si vous jouez principalement sur ordinateur. Même si vous pouvez parfaitement relier votre console à ce moniteur. Point de 4K ici par contre, coucou la QHD qui vous offre 165 Hz via le DisplayPort ou 144 Hz si vous passez par le port HDMI. Mais dans l’ensemble, cet écran est une bonne pioche si vous êtes en quête de fluidité, pour optimiser votre réactivité et profiter pleinement des graphismes poussés au max de vos jeux préférés. Le tout avec un prix extrêmement mesuré alors que le Black Friday commence à se faire petit dans le rétroviseur.

Que propose cet écran PC Dell S2722DGM ?

La compatibilité AMD FreeSync Premium pour la fluidité

Une dalle VA incurvée de 27″ qui affiche de la QHD

Les 144 Hz ou 165 Hz de fréquence de rafraîchissement selon le port utilisé

Quand il n’est pas en promo, cet écran PC Dell 27 est affiché à 275 euros. En ce moment, Dell l’affiche à 189,97 euros dans les arrêts de jeu du Black Friday. Cerise sur le DisplayPort : avec le code FRGAMINGMONITOR8 à ajouter dans le panier, il passe à 174,92 euros.

Un type d’écran conçu pour les jeux rapides et nerveux

L’avantage d’opter pour cet écran Dell est que vous allez améliorer vos performances, en tout cas votre temps de réaction, si vous jouez à des jeux compétitifs. L’aspect incurvé de la dalle VA permet de balayer plus vite l’écran des yeux, sans les fatiguer d’ailleurs, c’est l’un des bénéfices de ce format particulier. En plus, il affiche de la QHD (2560 × 1440 pixels), soit un peu plus détaillé que de la Full HD, pour profiter de plus beaux graphismes.

Le temps de réponse est, lui aussi, plutôt rapide : vous pouvez compter sur 1 milliseconde en gris à gris MPRT. Qui va jusqu’à 6 ms en gris à gris rapide. En l’état, c’est suffisant pour la majorité des titres. Avec une luminosité de 350 cd/m² et un rapport de contraste de 3 000:1, il se place dans la moyenne même s’il faudra éviter de jouer dans un environnement trop ensoleillé.

Ses dimensions le rendent adapté à tous les bureaux

L’écran, avec son support, mesure 60,8 × 19 × 39,3 cm pour 6,17 kg. Il est adapté même aux bureaux les plus petits et ne nécessite pas un immense recul, 27″ étant une taille relativement standard. D’ailleurs, vous pouvez régler sa hauteur sur 100 mm et son inclinaison entre -5/+21°, même le fixer au mur si vous avez un support VESA de 100 × 100 mm.

L’interface est composée de 2 ports HDMI qui permettent de profiter de 144 Hz. Si vous souhaitez avoir les 165 Hz, il faut brancher votre PC via le DisplayPort 1.2. En plus de ça, vous bénéficiez d’une mini-prise pour éventuellement relier un casque, si jamais vous n’avez pas de haut-parleurs externes ou de barre de son.

Si vous souhaitez découvrir des alternatives d’écrans PC gaming, vous pouvez consulter notre guide d’achat comparatif dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.