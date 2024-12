Avis aux petits budgets, ce moniteur LG de 22″ à 100 Hz ne coûte pas plus de 60 € 

Vous n’avez pas des centaines d’euros à dépenser dans un moniteur PC ? Pas de problème, il existe des modèles pas chers qui font l’affaire. C’est même le cas chez LG avec le 22MR410-B, un modèle 22 pouces Full HD et compatible 100 Hz qui tombe à 60 euros.Â

LG 22MR410-B

Vous souhaitez compléter votre setup avec un écran PC sans pour autant faire un trou dans votre budget ? La référence 22MR410-B de la marque LG pourrait bien être la solution. Cet écran a beau ne pas être le plus performant, il s’appuie tout même sur une dalle Full HD de 22 pouces rafraîchis à 100 Hz. Un écran PC d’appoint efficace qui ne coûte pas plus de 60 euros grâce à cette offre.

Que propose le moniteur LG 22MR410-B ?

Une dalle VA de 22 pouces en Full HD

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz

La technologie AMD FreeSync

Initialement à 89,99 euros, le moniteur LG 22MR410-B se négocie en ce moment à 60 euros sur le site Rakuten.

Un moniteur d’appoint simple

Le LG 22MR410-B est un moniteur doté d’un écran de 21,45 pouces. C’est assez limité pour faire du multitâche, mais l’avantage, c’est que ce petit écran prendra peu de place sur votre bubureau.

Avec sa définition FHD (1 920 x 1 080 pixels) on obtient des images de bonne qualité. Il marque aussi des points grâce à son support réglable, ce qui lui permet de s’adapter à tous les utilisateurs, et ainsi d’éviter les mauvaises positions devant l’écran.

Il ne sert pas seulement qu’Ã la bureautique

Axé bureautique, on apprécie son taux de rafraîchissement de 100 Hz. Cette fluidité est amplement suffisante pour la navigation Internet et le visionnage de vidéos et elle rendrait même le gaming confortable. Il offre également une bonne réactivité avec un temps de réponse qui descend à cinq millisecondes.

On retrouve même une compatibilité avec la technologie AMD FreeSync, qui se charge de lutter contre les saccades et déchirures d’écran. Les joueurs occasionnels pourront donc s’autoriser quelques parties s’ils n’ont pas trop d’exigences. Pour finir, côté connectique, le moniteur comprend deux entrées HDMI, un port VGA, et une sortie audio (3,5 mm).

