Ce laptop HP Copilot+ dopé à l’IA avec puce Snapdragon a droit à une belle baisse de prix (-35 %)

Le HP OmniBook X 14-fe1000nf est un PC Copilot+, et donc boostĂ© Ă l’intelligence artificielle, laquelle permet d’ĂŞtre bien plus productif. Ce modèle, dotĂ© d’une puce Snapdragon puissante, est en ce moment proposĂ© Ă 649,99 euros au lieu de 999,99 euros chez Darty et Ă la Fnac.

Parmi les nombreuses rĂ©fĂ©rences de PC IA dĂ©voilĂ©es l’an dernier par Microsoft, on compte le HP OmniBook X 14-fe1000nf, qui dĂ©tient donc le label Copilot+ et surtout une puce Snapdragon X Plus bien performante. Avec une telle configuration, les travailleurs exigeants Ă la recherche d’une machine puissante et polyvalente devraient ĂŞtre servis. Celles et ceux qui ont un budget restreint aussi, puisque cet OmniBook X 14-fe1000nf coĂ»te moins de 700 euros en ce moment.

Les points forts du HP OmniBook X 14-fe1000nf

Une dalle IPS 2.2K de 14 pouces

Une puce Qualcomm Snapdragon X Plus

La touche Copilot pour l’IA

Auparavant proposĂ© Ă 999,99 euros, le HP OmniBook X 14-fe1000nf est aujourd’hui disponible en promotion Ă 649,99 euros chez Darty et Ă la Fnac.

Un ultraportable avec de l’IA dedans

Le HP OmniBook X 14-fe1000nf n’a pas volĂ© son Ă©tiquette d’ultrabook, puisqu’il est bel et bien fin (1,4 cm d’épaisseur) et surtout très lĂ©ger (1,34 kg). On a donc ici une machine pratique Ă transporter partout, ce qui devrait convenir aux travailleurs nomades. CĂ´tĂ© Ă©cran, c’est une dalle IPS 2.2K (2 240 x 1 400 pixels) de 14 pouces qui Ă©quipe le laptop. Les images affichĂ©es sont donc bien dĂ©taillĂ©es, et les angles de vision bien larges grâce Ă la technologie IPS. N’oublions pas aussi le verre Corning Gorilla 3 qui protège efficacement l’Ă©cran.

Sous l’Ă©cran, il y a (surprise) le clavier, qui comporte une touche plus importante que les autres : celle permettant d’activer Copilot, l’IA de Microsoft qui permet de simplifier pas mal d’usages et de gagner en productivitĂ©. Assistance personnalisĂ©e, gĂ©nĂ©ration d’une image Ă partir d’un dessin, recherche optimisĂ©e d’un document ou d’un e-mail important… Les fonctionnalitĂ©s sont nombreuses.

Une puce puissante pour un PC réactif

Ce HP OmniBook X 14-fe1000nf renferme par ailleurs une puce Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100, laquelle intègre un NPU (unitĂ© de traitement neuronal), soit un processeur dĂ©diĂ© exclusivement aux calculs de l’intelligence artificielle. Elle est ici Ă©paulĂ©e par 16 Go de RAM, pour gĂ©rer le multitâche, et par un SSD de 512 Go, qui permet de rĂ©duire les temps de chargement des applications et d’accĂ©lĂ©rer les lancements de la machine et des logiciels.

Enfin, HP n’a pas fait les choses Ă moitiĂ© cĂ´tĂ© endurance et promet jusqu’Ă 26 heures d’autonomie. Bien sĂ»r, tout dĂ©pendra de votre utilisation, et garder le chargeur Ă proximitĂ© ne sera jamais une mauvaise idĂ©e. D’autant plus que la charge rapide est aussi de la partie et permet de remplir la batterie Ă 50 % en 30 minutes. CĂ´tĂ© connectique, on peut compter sur un port USB-A, deux ports USB-C et une prise combo casque/micro.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles proposant un bon rapport qualitĂ©-prix, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs PC portables Ă moins de 1 000 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.