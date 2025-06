En promo, quelle est la meilleure affaire entre le nouveau Google Pixel 9a et le Samsung Galaxy A56 ?

Vous souhaitez profiter d’un téléphone de qualité ? Les nouveaux Samsung Galaxy A56 et Google Pixel 9a le sont. Aujourd’hui en promotion, ils valent le détour, mais lequel choisir ? Découvrez notre comparatif pour le savoir.

Samsung Galaxy A56 vs Google Pixel 9a // Source : frandroid.com

Un smartphone à moins de 500 euros offre de belles prestations et se rapproche le plus possible d’une expérience haut de gamme. Puissance, performances en photo et autonomie sont généralement au rendez-vous pour combler tous les besoins de leurs utilisateurs.

Dans cette catégorie, on trouve les récents Samsung Galaxy A56 et Google Pixel 9a, des smartphones de qualité qui ont été testés par nos soins et ont obtenu la note de 8/10. D’un côté, on a la Pixel Experience avec une partie photo soignée et de l’autre, un Galaxy abouti qui peaufine encore tous ses aspects. Aujourd’hui, ils sont tous les deux en promo, mais lequel vous convient le mieux ? Nous allons détailler chacune des qualités et des inconvénients des deux produits pour vous aider dans votre choix.

Quels smartphones sont en promotions ?

Des smartphones élégants et bons en photo

Avec son nouveau milieu de gamme, Samsung propose un design familier et continue d’utiliser des matériaux premium (verre Gorilla Glass Victus+ et aluminium), mais qui s’affine et s’allège. On regrette l’absence d’IP68 et la suppression du port microSD. De son côté, la firme MountainView revoit le look de son téléphone abordable. Il abandonne le module photo horizontal emblématique pour un dos plat et épuré. Et il est vrai que le résultat est très convaincant. La prise en main est confortable grâce aux coins arrondis et le dos mat offre un toucher soyeux et surtout il n’accroche pas les traces de doigts. La certification IP68 est bienvenue.

Sur la partie photo, l’appareil de Google est composé d’un grand-angle de 48 mégapixels (avec stabilisation optique) et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Il produit des photos de qualité sur son grand-angle, de nuit comme de jour, malgré une baisse de définition du capteur. On déplore l’ultra grand angle qui pêche en basse lumière, ainsi qu’à l’absence d’un téléobjectif. Chez Samsung, on a droit à un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx. Il est polyvalent, mais si les performances sont correctes en plein jour, avec des couleurs naturelles et une bonne gestion de l’exposition, les résultats en basse lumière restent décevants.

Des écrans qui en mettent plein la vue

Sur la face avant du Galaxy A56, on remarque que le cadre noir de l’écran s’est un peu aminci, alors que sur le Pixel 9a, il est cerclé d’un large bord noir bien daté. Hormis cela, il affiche une dalle pOled avec une définition Full HD+ compatible 120 Hz. Elle est plutôt bien calibré, mais surtout très lumineuse (2428 nits en HDR). Le A56 propose aussi un bon écran Amoled avec une luminosité maximale mesurée à 1 800 nits en HDR et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour ce qui est de la partie logicielle, sur le téléphone de la firme sud-coréenne embarque One UI 7 basé sur Android 15. Une interface modernisée et des fonctionnalités pratiques (tiroir d’applications infini, Now Bar). L’intégration de l’IA reste timide, avec des fonctions préexistantes renommées et quelques nouveautés (Best Face, AI Select). Les six ans de mises à jour majeures et de sécurité font plaisir. Celui de Google propose évidemment la Pixel Experience via Android 15. On a droit à de tout l’attirail Gemini et des fonctions IA poussées par Google ces derniers mois. Avec ses 7 ans de mises à jour, il est un excellent choix du point de vue logiciel.

Des smartphones milieu de gamme performants

Pas de processeur Qualcomm ou MediaTek chez l’un ou chez l’autre, les deux constructeurs proposent leur puce maison, avec d’un côté l’Exynos 1580 pour le A56 et de l’autre, la puce Tensor G4 pour le 9a.

Sur le téléphone de Samsung, on a droit à une expérience globalement fluide au quotidien, malgré des performances en jeu limitées sur les titres les plus gourmands : il ne tient pas le 60 fps sur Genshin Impact en graphismes très élevés. Et si le Tensor G4 n’est pas très compétitif sur le haut de gamme face aux Snapdragon 8 Elite ou Dimensity 9400, il est tout à son aise sur le milieu de gamme. En usage classique, aucun ralentissement à déplorer. Il va montrer ses limites en jeu où avec les options graphiques poussées à leur maximum, on parvient à tenir entre 35 et 50 fps en combat.

Une bonne autonomie sur les deux, mais un avantage chez Samsung

Au vu du petit gabarit des Pixel « A », il n’était pas rare de voir un petit accumulateur au sein de l’appareil. Heureusement, Google a fait de nets progrès avec le Pixel 9a. Il possède une batterie de 5 100 mAh qui lui permet de tenir une journée sans souci en usage polyvalent (streaming, navigation, réseaux sociaux, etc). Par contre, la charge filaire est encore à la traîne avec une puissance de seulement 23 W…

De son côté, le Galaxy A56 peut compter sur une batterie de 5 000 mAh. Plus d’une journée sans chargeur, c’est possible. Attention tout de même aux jeux gourmands, lors de notre test, Genshin Impact a fait perdre 23% de l’autonomie en une seule heure de jeu. Heureusement, vous pourrez compter sur la charge filaire qui évolue dans le bon sens. De 25 Watts sur le A55, on passe à 45 Watts.

Alors, lequel va finir dans votre poche ?

Maintenant que l’on a détaillé ces deux produits, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.

Le Google Pixel 9a opte pour un nouveau design affiné qui lui va très bien. Ce smartphone milieu de gamme, qui change d’apparence, a de sérieux atouts : son écran est extrêmement lumineux, sa batterie est enfin à la hauteur, sa puce Tensor G4 offre de belles performances et de son capteur photo principal capture de belles photos, sans oublier les 7 ans de mises à jour. On regrette en revanche le cadre noir trop imposant de son écran et l’absence de zoom optique.

Samsung fait du Samsung avec le Galaxy A56. C’est une valeur sûre qui marche depuis des années, et c’est un choix solide qui prend peu de risque. Il ne change toujours pas vraiment de recette, mais séduit pour ses finitions, son écran lumineux, son interface maison et ses six années de mises à jour. La puissance est correcte au quotidien, l’autonomie pourrait être meilleure.

