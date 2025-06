-500 € sur le MacBook Air 13 M3 (24 Go de RAM + SSD 512 Go), le nouveau VAE pas cher de Lidl est en promo et une caméra 3K à énergie solaire à -30 % — les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans de la semaine ? Voici ce que vous avez manquĂ© : l’excellent MacBook Air 13 M3 (24 Go de RAM + SSD 512 Go) perd 500 €, le nouveau VAE pas cher de Lidl est en promo et une camĂ©ra 3K Ă Ă©nergie solaire est Ă prix cassĂ©.Â

Si vous avez manqué les offres de la semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article un petit florilège des meilleurs bons plans que nous avons partagés ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Boulanger enlève 500 € Ă l’excellent MacBook Air 13 M3, dans sa version 24 Go de RAM + SSD 512 Go

Source : Max Tech

Le MacBook Air 13″ M3 en quelques mots

La performante puce M3

Un écran LCD magnifiquement calibré

Le design raffinĂ© d’Apple

Au lieu de 1 699 euros sur le site officiel d’Apple, le MacBook Air 13″ M3, avec 26 Go de rAM et un SSD de 512 Go, est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 199 euros sur Boulanger avec le bonus de reprise.

Lidl n’a pas attendu très longtemps pour baisser le prix de son nouveau vĂ©lo Ă©lectrique pas cher

Source : Lidl

Ce qu’il faut retenir du Lidl Crivit Classique

Un vélo à cadre ouvert bien équipé

Un moteur de 40 Nm

Une batterie de 355 Wh

Avec un prix barrĂ© Ă 1 099 euros, le vĂ©lo Ă©lectrique Lidl Crivit Classique se trouve actuellement en promotion Ă 999 euros sur la boutique de l’enseigne. Pour 50 euros de plus, vous pouvez retrouver l’Ă©dition limitĂ©e Lidlize, qui est aussi en promotion.

Amazon brade à un très bon prix cette caméra de sécurité à énergie solaire qui filme en 3K

Eufy Security SoloCamS340

L’eufy Security SoloCamS340 en bref

Une caméra robuste équipée d’un panneau solaire

Des images en 3K à 360°

La détection des mouvements

D’abord Ă 169,99 euros, la camĂ©ra eufy Security SoloCamS340 se trouve dĂ©sormais en promotion Ă 125,99 euros sur Amazon.

Sosh frappe fort avec sa nouvelle Livebox S WiFi 7 et 2 Gb/s à prix cassé

Que propose la Livebox S ?

Jusqu’à 2Gbits/s en téléchargement

Les appels illimités vers les fixes (+ de 100 destinations)

WiFi 7

En ce moment, l’abonnement Boîte Sosh Fibre avec la Livebox S est disponible à seulement 24,99 euros par mois sans augmentation de prix.

Si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez résilier à tout moment, l’offre est sans engagement.

Les meilleures box internet Fibre B&You Pure fibre WiFi 7 DĂ©bit jusqu’Ă 8 Gb/s Sans Player TV TĂ©lĂ©phonie fixe non incluse 23.99€ /mois DĂ©couvrir Fibre Freebox Pop S DĂ©bit jusqu’Ă 5 Gb/s Sans Player TV TĂ©lĂ©phonie vers 1 destinations 23.99€ /mois DĂ©couvrir Fibre SĂ©rie SpĂ©ciale Livebox Fibre DĂ©bit jusqu’Ă 1 Gb/s 200 chaĂ®nes de TV incluses TĂ©lĂ©phonie vers 110 destinations 29.99€ /mois 49€ FMS offerts DĂ©couvrir Toutes les box internet

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.