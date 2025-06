Boulanger enlève 500 € à l’excellent MacBook Air 13 M3, dans sa version 24 Go de RAM + SSD 512 Go

Dans la famille MacBook Air, voici le 13″ version M3 qui garde la mĂŞme lĂ©gèretĂ©, mais envoie bien plus lourd sous le capot que la prĂ©cĂ©dente version. Avec ses 24 Go de RAM, son SSD rapide et sa finition « Minuit », il perd 500 euros chez Boulanger, faisant passer son prix de 1 699 euros Ă 1 199 euros.

IdĂ©al pour ceux qui veulent un vrai outil de travail dans un format ultraportable, sans sacrifier l’autonomie ni la finition. macOS Sonoma tire parti de la nouvelle puce, et tout tourne avec une fluiditĂ© millimĂ©trĂ©e : Final Cut Pro, Xcode, la suite Adobe, ou tout simplement Safari et Mail en simultanĂ©, avec aucune latence, aucune chauffe, aucun bruit. Le MacBook Air M3 a eu la jolie note de 9/10 par la rĂ©daction, ce qui fait de lui un appareil recommandable, et encore plus lorsqu’une rĂ©duction est appliquĂ©e avec un bonus de reprise, ce qui fait que 500 euros sont retirĂ©s chez Boulanger.

Le MacBook Air 13″ M3 en quelques mots

La performante puce M3

Un écran LCD magnifiquement calibré

Le design raffinĂ© d’Apple

Au lieu de 1 699 euros, le MacBook Air 13″ M3 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 199 euros sur Boulanger avec le bonus de reprise.

Ancienne génération, mais toujours aussi puissante

Dans la galaxie Apple, le MacBook Air reste la passerelle idéale entre mobilité et performance. Avec cette version 13 pouces Minuit, Apple introduit la puce M3 (suivi par la M4), gravée en 3 nm. C’est plus que symbolique, cela permet un gain notable en puissance, sans tirer sur la batterie. Ce qui fait du MacBook Air, un laptop toujours fanless (sans ventilateur), mais capable d’encaisser de vraies sessions de montage, de dev ou de multitâche sous pression.

L’arrivée du GPU 10 cœurs offre un vrai plus pour la création, prévisualisations fluides sur Final Cut Pro, animations After Effects qui glissent, export rapide. Sans être un MacBook Pro, ce modèle flirte avec une zone grise : assez costaud pour produire, toujours aussi léger pour partir. À ce niveau-là , la polyvalence est bluffante.

Et ce qui frappe toujours autant, c’est la maîtrise d’ensemble : l’écran Liquid Retina est calibré aux petits oignons (500 nits, DCI-P3), le clavier rétroéclairé reste agréable sur le long terme, le pavé tactile est immense, et l’autonomie tient sans flancher.

24 Go de RAM, c’est un setup de production

Ce n’est pas une erreur : ce MacBook Air embarque 24 Go de RAM unifiée. Pas 8, ni 16, mais 24. Et sur macOS, cette mémoire est partagée entre CPU, GPU et moteur neuronal. Ce qui permet d’exploiter pleinement les ressources selon les besoins : LumaFusion, Lightroom, Xcode, Safari, Mail… tout tourne en même temps, et rien ne rame.

Le SSD de 512 Go en PCIe NVMe offre de bonnes vitesses de lecture/écriture, même si ce n’est pas la version la plus musclée côté bande passante (par rapport aux modèles Pro). Mais dans la pratique, c’est suffisant pour stocker des bibliothèques lourdes, faire du montage ou bosser sur des projets photo sans disque externe.

Enfin, côté connectique, c’est du Apple pur jus : deux ports Thunderbolt 3/USB 4, un jack 3,5 mm haute impédance, et c’est tout. Pas de HDMI, pas de SD, mais la charge rapide via MagSafe est bien là , et l’écosystème AirDrop/Handoff/Universal Clipboard rend le reste presque accessoire. Ce Mac ne fait pas tout, mais ce qu’il fait, il le fait vite, bien, et sans bruit.

