Cette batterie magnétique toute mignonne qui se greffe à votre iPhone est bradée à -30 % sur Amazon

Performante, pratique et mignonne, la batterie Uno de chez Ugreen est un petit accessoire que les possesseurs d’iPhone vont adorer. En ce moment, vous pourrez la trouver à 38,50 euros au lieu de 55,99 euros sur Amazon.

Les batteries externes MagSafe pour iPhone sont assez onéreuses, mais s’il est possible d’en trouver sans dépenser une grosse somme, pourquoi pas craquer pour cette solution ? Certaines marques proposent des batteries magnétiques très pratiques et surtout moins coûteuses, à l’image de Ugreen. Son modèle Uno dispose par exemple d’une capacité assez confortable de 10 000 mAh et son prix ne dépasse pas les 40 euros.

La batterie externe Ugreen Uno en bref

Une batterie magnétique compacte

Un émoji LED pour indiquer le statut de charge

Une capacité de 10 000 mAh

La batterie externe Ugreen Uno est à 55,99 euros sur Amazon, mais grâce à 30 % de réduction, elle revient à 38,50 euros.

Une batterie compacte atypique

La batterie Ugreen Uno présentée ici est un modèle magnétique. Vous pouvez fixer votre iPhone dessus et l’utiliser pour regarder une série ou naviguer dessus durant qu’il recharge. Elle est équipée d’un petit support pliable pour maintenir votre appareil à la verticale ou à l’horizontale, et avoir les mains libres pour regarder des films et des séries par exemple.

La batterie nous fait aussi profiter d’un format très compact (10,5 × 6,9 × 2,0 cm, 226 g) qui lui permet de se faire oublier au dos du smartphone ou que l’on peut même glisser dans une poche en déplacement. Petite originalité : un petit écran est intégré et va afficher un petit visage robotique comme pour donner une âme au produit. L’expression changera en fonction de l’État de la charge, avec un grand sourire quand la charge rapide est activée.

Une bonne capacité pour ne pas manquer de batterie

Elle sera surtout d’une grande aide si aucune prise n’est à portée de main. Cette batterie externe dispose d’une capacité de 10 000 mAh, ce qui lui permet, selon la marque, de recharger par deux fois entièrement un smartphone.

Enfin, au niveau de sa puissance de charge, la batterie d’Ugreen ne propose pas plus de 7,5 W, ce qui est assez faible. N’espérez pas une charge très rapide, donc. Elle reste heureusement utile pour gagner quelques points de batterie lorsqu’on utilise son smartphone et que l’on ne veut pas voir son autonomie dégringoler au bout de quelques tâches. À noter, avec le port USB-C, elle supporte la charge rapide filaire d’une puissance maximale de 20W.

Si vous n’utilisez pas d’iPhone ou cherchez un modèle différent, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les meilleures batteries externes du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.