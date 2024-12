Avis aux gamers, cet écran PC Mini-LED de 27″ (180 Hz et 1 ms) devient plus intéressant avec 100 € de moins

Sur son moniteur Q27G3XMN, AOC met le paquet : une dalle de 27 pouces en Mini LED QHD, 180 Hz, 1ms, AMD FreeSync Premium Pro le tout pour 299 euros aujourd’hui, contre 399 euros au départ.

Pour les gamers exigeants Ă la recherche d’un bon moniteur gaming, l’AOC Q27G3XMN/BK pourrait bien ĂŞtre le bon. Cet Ă©cran PC met en avant des caractĂ©ristiques très intĂ©ressantes : il dispose d’un Ă©cran Mini-LED de 27 pouces, d’une dĂ©finition QHD et d’un taux de rafraĂ®chissement de 180 Hz. Bref, il a tout pour plaire, notamment son prix qui baisse de 100 euros grâce Ă cette offre.

Que propose l’AOC Q27G3XMN ?

Une dalle Mini LED de 27 pouces en QHD

180 Hz + 1 ms

La technologie Freesync Premium Pro

L’AOC Q27G3XMN est vendu Ă 399 euros, mais chez Electro Depot, on le trouve moins cher : il s’affiche Ă 299 euros.

Du Mini LED, du QHD, voilà un moniteur de qualité

Les moniteurs PC avec un rĂ©troĂ©clairage Mini-LED ne courent pas les rues alors qu’on y gagne significativement en termes de qualitĂ© d’affichage. Grâce Ă des diodes plus petites que celles d’un Ă©cran LED classique, le modèle Q27G3XMN d’AOC est en mesure de proposer une image avec une luminositĂ© et un rapport de contraste plus Ă©levĂ©s.

Pour ne rien gâcher, on a droit Ă une dĂ©finition QHD (2560 Ă— 1440 pixels). Les joueurs et joueuses pourront ainsi profiter d’une très belle qualitĂ© d’image bien nette, et ce, sur une diagonale d’une longueur idĂ©ale.Â

Une bonne fluidité pour les jeux bien rythmés

Que ce serait un Ă©cran PC gaming sans une frĂ©quence d’affichage digne de ce nom ? Si la plupart des moniteurs proposent un taux de rafraĂ®chissement de 144 Hz, voire de 165 Hz, l’AOC Q27G3XMN lui peut monter jusqu’Ă 180 Hz. Les mouvements rapides ne souffriront d’aucun ralentissement, et pourront au contraire s’exĂ©cuter avec une très grande rĂ©activitĂ© lors de jeux de type FPS.

Ce moniteur possède aussi un taux de réponse de 1 ms, pour justement augmenter cette réactivité que les joueuses et les joueurs recherchent. La technologie AMD FreeSync Premium Pro est aussi de la partie, qui synchronisent le taux de rafraîchissement de l’écran PC avec le frame rate de la carte graphique afin de jouir d’une image sans déchirure, saccade ou flou. Enfin, sur la connectique, on a droit à deux ports HDMI, un DisplayPort et une sortie casque audio.

Si vous voulez comparer le moniteur d'AOC avec d'autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming.

