Lenovo vend au rabais son casque sans fil gaming abordable, le Legion H600

Lenovo a une belle réputation en termes de gaming, notamment sur ses PC portables et ses composants. Mais la marque propose aussi des périphériques, comme ce casque sans-fil avec micro Legion H600 qui coûte normalement une centaine d’euros et qui est affiché à -30 % aujourd’hui.

Le Lenovo Legion H600 est un casque sans-fil avec un micro que vous pouvez utiliser sur plusieurs plateformes. Il se connecte en filaire ou avec le récepteur 2,4 GHz sur vos appareils et vous pouvez l’utiliser pour plonger au cœur de l’audio de vos jeux et discuter avec vos coéquipiers ou vos adversaires. Et il se recharge tout simplement avec un câble USB-C. Bref, un bon petit casque qui vous accompagne dans toutes vos parties et qui est disponible avec 30 euros de réduction en ce moment, directement sur le site de Lenovo.

Les points forts du Lenovo Legion H600

Une autonomie d’environ 20h, l’idéal pour de longues sessions

La connexion sans-fil 2,4 GHz, pour une bonne qualité audio

Le micro est rétractable et a une technologie anti-parasite

Le casque Lenovo Legion H600 coûte normalement 99 euros. Mais en ce moment sur le site de la marque, il est affiché à 69,30 euros. Si ce n’est pas le cas, essayez d’entrer le code JANVIER dans le panier, mais il devrait s’appliquer automatiquement.

Un casque gaming classique avec de bonnes performances

Le Lenovo Legion H600 est un casque sans-fil principalement conçu pour le jeu vidéo. Même si les gamers les plus exigeants noteront que la latence de 35 ms est un poil trop élevée et ne correspond pas à leurs attentes. Mais si vous jouez de façon un peu plus casual, cette latence peut parfaitement faire l’affaire.

Il est livré avec un récepteur sans-fil 2,4 GHz qui permet de se connecter à peu près partout. Et surtout, le sans-fil est de meilleure qualité que le Bluetooth. Ainsi, vous pouvez vous déplacer et même vous éloigner du point d’émission, jusqu’à 10 mètres, et vous capterez toujours le signal. Parfait pour ne pas avoir à retirer le casque en pleine partie.

Quelques petits efforts sur les finitions n’auraient pas été de trop

Dans l’ensemble, ce casque est plutôt confortable, avec une bonne qualité audio. Par contre, petit bémol sur la matière des coussinets qui a tendance à s’effriter passé un certain temps. On aurait aimé que ce que soit un peu plus qualitatif, même si, pour le prix, ce serait difficile de s’en plaindre.

Le casque a une autonomie de 20h environ et se recharge en USB-C. Le câble est d’ailleurs fourni dans la boîte, ce qui est appréciable. Si jamais vous en avez impérativement besoin, vous pouvez aussi l’utiliser en filaire avec le câble 3,5 mm, lui aussi fourni. Ce qui le rend polyvalent puisque vous pouvez, en filaire, l’utiliser absolument partout. Les contrôles sur les écouteurs sont très pratiques et permettent de gérer le volume facilement, ainsi que de passer le micro en mode muet pour ne pas dire de dinguerie dans le chat.

Si vous cherchez un casque gaming d’un autre calibre, vous pouvez consulter les différents modèles répertoriés dans notre guide d’achat dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.