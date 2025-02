Nokia 3210 (version 2024) : voici la promotion idéale pour raviver la nostalgie des années 2000

Pour les personnes souhaitant un smartphone d’appoint, le Nokia 3210 édition 2024 devrait vous plaire en plus d’apporter une pointe de nostalgie. Il est même en promotion à 41 euros au lieu de 69 euros de base.

Nokia 3210 // Source : Site officiel

Nostalgie ou redécouverte de grands classiques, on a tous une bonne raison de se tourner vers d’anciens appareils qui ont marqué l’histoire. Parmi eux, on trouve le Nokia 3210, un téléphone sorti en 1999 plus compact que le célèbre 3310, et qui signe son grand retour avec une version plus moderne. Pour les plus nostalgiques d’entre vous, le voilà avec près de 30 euros de moins.

Le Nokia 3210, c’est quoi ?

Un téléphone rétro revisité

Une autonomie longue durée

Des jeux emblématiques, comme Snake

De base à 69,99 euros, le Nokia 3210 est en ce moment proposé à 41,99 euros sur le site hmd.com grâce au code promo CRAZY40.

Les plus nostalgiques pourront aussi se tourner vers le Nokia 3310 (version 2017) qui passe de 49,99 euros à 29,99 euros, toujours grâce au code CRAZY40.

La nostalgie dans le creux de la main

Le Nokia 3210 est un téléphone qui ne rivalisera pas avec les smartphones du moment, mais plaira pour ceux qui veulent revivre leur jeunesse. Cette édition 2024 opte pour un design plus moderne que son prédécesseur, avec des couleurs pep’s. Il est aussi plus fin, plus léger, doté d’un écran plus grand et en couleurs…

Si à l’époque, il a séduit pour ses fonctionnalités exclusives comme l’addictif jeu Snake, sachez que cette version embarque bel et bien l’emblématique jeu des années 90-2000’s. L’occasion de battre son meilleur score, ou pas !

Un appareil limité

Connu pour être incassable, ce dernier devrait toutefois se montrer moins résistant qu’autrefois, avec sa coque en plastique. Loin des standards actuels, le téléphone intègre une mémoire de 64 Mo et un espace de stockage de 128 Mo, avec la possibilité d’y ajouter une carte microSD de 32 Go. Côté connectivité, le 3210 est compatible avec la 4G et le Bluetooth 5.0 est de la partie. Petit plus, il embarque un port USB-C.

Ce modèle permet surtout de se concentrer sur l’essentiel, les appels et les SMS, sans les distractions des applications modernes. C’est pourquoi, même avec sa petite batterie amovible de 1 450 mAh, il offre une autonomie confortable de plusieurs jours. Quand la majorité des smartphones proposent plusieurs capteurs pour les photos, le Nokia 3210 lui se contente d’un appareil photo de 2 Mégapixels avec un flash LED.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 100 euros.



Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.