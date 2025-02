Voilà déjà une première offre sur un laptop gaming doté d’une RTX 5080 chez la Fnac, qui favorise ces adhérents

Si vous attendiez avec impatience de voir un laptop gaming Ă©quipĂ© des dernières RTX de Nvidia, c’est le moment : Fnac propose le MSI Vector 16 HX AI avec RTX 5080 et Ultra 9 avec 500 euros de rĂ©duction pour ces adhĂ©rents.

MSI Vector 16 HX // Source : site officiel

Les machines nomades dĂ©diĂ©es pour le jeu sont très onĂ©reuses une fois Ă©quipĂ©s de derniers composants du moment. C’est le cas du MSI Vector 16 HX AI, un laptop avec une fiche technique sans concession et aux caractĂ©ristiques pointues : on y trouve la RTX 5080, Ultra 9, 32 Go RAM, 1 To SSD, Ă©cran QHD+ et 240 Hz… Bref, tout pour enchaĂ®ner les sessions de jeu en qualitĂ© ultra. Le prix est Ă©levĂ©, mais il s’adoucit un peu grâce Ă cette remise de 500 euros pour les adhĂ©rents Fnac.

Le MSI Vector 16 HX AI, c’est quoi ?

Un Ă©cran de 16 pouces en QHD+ Ă 240 Hz

Une config musclée : Intel Core Ultra 9 275HX + 32 Go RAM + 1 To SSD

Sans oublier la présence de la Nvidia GeForce RTX 5080

SurĂ©quipĂ©, le laptop gaming MSI Vector 16 HX AI (A2XWIG-015FR) est actuellement en prĂ©commande chez la Fnac au prix de 3 299,99 euros, sauf pour les adhĂ©rents qui pourront l’obtenir Ă 2 799,99 euros.

Une grande dalle réactive pour un meilleur confort

Le MSI Vector 16 HX se rapproche des autres ordinateurs portables gamer avec son poids qui frĂ´le les 3 kg. On ne fait donc pas vraiment face Ă un laptop compact et tout lĂ©ger… Cela s’explique par son Ă©cran grand format : il embarque une dalle IPS de 16 pouces, soit une diagonale très confortable pour ne louper aucun dĂ©tail dans la partie.

La marque ne s’arrĂŞte pas lĂ et fait profiter son modèle d’une dĂ©finition QHD+ (2 560 x 1 600 pixels) ainsi qu’un incroyable taux de rafraĂ®chissement de 240 Hz pour profiter de la meilleure fluiditĂ© possible. Concernant sa connectique, elle se compose d’un port HDMI 2.1, de quatre Thunderbolt 5, de deux ports USB 3.2 Gen2 Type-A, un port Ethernet RJ-45 et une prise casque audio.

Une machine qui en a dans le ventre

Avec cette machine, vous avez tous les composants dernier cri. Elle est animĂ©e par un processeur Intel Core Ultra 9 275HX qui promet d’excellentes performances dans tous les usages. Il est ici Ă©paulĂ© par 32 Go de RAM pour plus de rapiditĂ©. Pratique pour le multitâche ainsi que le lancement de logiciels plus complexes, d’ailleurs. N’oublions pas le SSD de 1 To qui se charge quant Ă lui de rĂ©duire les temps de chargement, ainsi que d’accĂ©lĂ©rer le transfert de fichiers et les lancements de la machine.

La réelle plus-value de ce PC portable est sa carte graphique : la RTX 5080. Cette nouvelle carte graphique haut de gamme de Nvidia est capable de faire tourner les derniers jeux AAA en 1440p, et même en 4K si possible, à plus de 60 FPS et tout en profitant du ray-tracing et du DLSS 3.0. . Côté autonomie, malgré sa grosse batterie de 90 Wh, n’espérez pas une endurance exceptionnelle avec ce type de configuration qui demande beaucoup de ressources. Veillez donc à garder le chargeur près de vous.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour enchaîner les parties de façon confortable, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamers.

