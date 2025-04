À moins de 400 €, ce TV QLED 50″ avec HDMI 2.1 est LA super affaire du jour

Envie d’un nouveau TV de bonne qualitĂ© pour pas trop cher ? Voici le Thomson 50QG6C14, un TV Qled qui ne dĂ©passe pas les 400 euros grâce Ă cette offre chez Boulanger.

THOMSON 50QG6C14 // Source : boulanger.com

Avoir un budget limité ne nous empêche pas d’acquérir un TV bourré de compatibilités et doté d’une excellente qualité d’image. Il existe des constructeurs proposant des téléviseurs de très bonne facture, qui valent clairement le détour malgré quelques concessions. C’est le cas du modèle 50QG6C14 de la marque Thomson qui ne manque pas d’atouts et propose même la technologie Qled. Pour en profiter, il vous suffit de débourser 400 euros.

Pourquoi choisir le Thomson 50QG6C14 ?

Une dalle Qled de 55 pouces

Compatible 4K HDR, HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos

La présence de ports HDMI 2.1 et de Google TV

Au lieu d’un prix barrĂ© Ă 590 euros, le tĂ©lĂ©viseur Thomson 50QG6C14 s’affiche dĂ©sormais Ă 499 euros sur le site Boulanger, mais grâce Ă une ODR de 100 euros, il revient Ă 399 euros.

Une image de bonne qualité sur un TV à petit prix

Le TV Thomson 50QG6C14 ne se dĂ©marquera peut-ĂŞtre pas avec son design, très classique, mais cela ne veut pas dire que son apparence est dĂ©sagrĂ©able. Les bordures autour de l’Ă©cran sont fines, ce qui ne fait que renforcer l’immersion.

Sa dalle utilise la technologie Quantum Dots. Il met donc avant une dalle de 50 pouces qui apporte de très beaux contrastes, et assure une bonne reproduction des couleurs. Compatible 4K, de nombreuses fonctions sont présentes pour tirer le meilleur de la dalle, comme les normes HDR et HDR10 ou encore Dolby Vision.

Côté son, les haut-parleurs frontaux de 20W, enrichis par la technologie Dolby Atmos, assurent une expérience audio plus immersive.

Quelques concessions côté gaming

Avec ce modèle, vous allez pouvoir brancher votre console (PS5 ou Xbox Series) sur les ports HDMI 2.1 à l’arrière et profiter de parties en 4K, mais ne comptez pas sur de l’ultra-fluidité à cause du framerate limité à 50 Hz.

Une fois allumĂ©e, on retrouve Google TV. Un OS, qui a largement conquis le marchĂ© des box TV et tĂ©lĂ©viseurs. Il est simple et fluide d’utilisation, avec de la personnalisation. Elle donne accès au Google au Play Store, avec de nombreuses applications comme les plateformes de SvOD. L’assistant vocal Google est Ă©galement de la partie, pour pouvoir contrĂ´ler votre tĂ©lĂ©viseur avec votre voix. Elle intègre mĂŞme la fonctionnalitĂ© Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

