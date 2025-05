Amazon lance une belle promo sur ce nouveau TV 4K QLED géant de 75″ (144 Hz, HDMI 2.1)

Avec le TCL 75T8C, la marque chinoise propose un TV grand format qui combine qualit√© d‚Äôimage, son performant et connectivit√© intelligente. Propuls√©e par Google TV, il int√®gre des technologies avanc√©es et un affichage √† 144 Hz, le tout dans un design moderne. Son prix baisse aujourd’hui avec 1 299 euros en temps normal contre 1 199 euros chez Amazon.

Avec ses 75 pouces, le TCL 75T8C fait figure de mastodonte sur le march√© des t√©l√©viseurs grand format. Mais la v√©ritable force de ce mod√®le ne r√©side pas uniquement dans sa taille : il int√®gre des technologies qui boostent la qualit√© d‚Äôimage et de son √† des niveaux rarement atteints dans cette gamme de prix. Propuls√©e par le syst√®me Google TV qui permet une gestion fluide de vos contenus et une exp√©rience utilisateur intuitive. Ajoutez √† cela Dolby Vision, Atmos, et des technologies gaming comme FreeSync et un taux de rafraichissement de 144 Hz, et vous obtenez un TV √† la fois polyvalente, performante et immersive. Et sur Amazon, une jolie r√©duction de 100 euros s’applique actuellement.

Qu’y a-t-il sous la dalle de ce TCL 75T8C

Une dalle QLED 4 HDR

Un taux de rafraichissement de 144 Hz avec la technologie Clarity Pro

Un caisson de basse intégré signé Onkyo 2.1

Au lieu de 1 299 euros, le TCL 75T8C est aujourd’hui disponible en promotion √† 1 199 euros sur Amazon.

Une belle qualit√© d’image

La TCL 75T8C frappe fort d√®s qu‚Äôil s‚Äôagit de qualit√© d‚Äôimage. Gr√Ęce √† la technologie QLED, cette t√©l√© offre une palette de couleurs plus large et plus fid√®le, surpassant les √©crans LCD classiques. Les noirs sont plus profonds, les contrastes mieux d√©finis, et les zones lumineuses plus √©clatantes, notamment gr√Ęce √† Dolby Vision. Cette technologie ajuste dynamiquement l‚Äôimage pour obtenir une repr√©sentation optimale du contenu, quelle que soit la sc√®ne. Que ce soit pour une soir√©e cin√©ma ou pour des s√©ries en streaming, l‚Äôimmersion visuelle est totale.

Le format Ultra HD 4K permet, quant à lui, permet de profiter d’une précision d’image inégalée. Chaque pixel est un élément de la scène, permettant des détails que d’autres télévisions, moins performantes, ne parviennent pas à restituer. Ajoutez à cela la technologie HDR (High Dynamic Range) et ses variantes HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR DOLBY VISION, qui améliore la luminosité et le contraste, et vous obtenez un affichage plus proche de la réalité.

Une immersion audio avec Onkyo et Dolby Atmos

Le son, souvent n√©glig√© dans les t√©l√©viseurs standards, prend une toute autre dimension sur la TCL 75T8C. √Čquip√©e de haut-parleurs Onkyo 2.1, ce TV offre un son puissant, clair et profond, qui transforme la simple √©coute en une exp√©rience sonore immersive. Mais ce n‚Äôest pas tout : Dolby Atmos vient compl√©ter l‚Äôensemble, offrant une spatialisation du son qui simule un environnement √† 360 degr√©s.

Les amateurs de jeux vid√©o trouveront dans le TCL 75T8C un partenaire id√©al. Gr√Ęce √† son taux de rafra√ģchissement de 144Hz et √† la technologie Motion Clarity Pro, l’√©cran offre une fluidit√© exceptionnelle. Les sc√®nes de jeux rapides, les poursuites effr√©n√©es et les animations d√©taill√©es sont rendues avec pr√©cision.

Fini les effets de flou ou de saccades, chaque mouvement est rendu de mani√®re nette et fluide. En plus, cette t√©l√© est compatible avec FreeSync, ce qui garantit une synchronisation parfaite entre l‚Äô√©cran et la carte graphique de votre PC (config AMD) ou console pour √©viter les effets de ¬ę¬†tearing¬†¬Ľ et de d√©chirures.

