Le Polaroid Now Génération 2, c’est l’appareil photo instantané à petit prix pour vos vacances d’été

L’été arrive tranquillement et avec lui les éventuelles vacances et sorties. Pour immortaliser tout ça, quoi de mieux qu’un Polaroid à l’ancienne, surtout avec ce modèle Now Génération 2 au look vintage qui passe à 79,99 euros au lieu de 129,99 euros.

Le vintage est à la mode en ce moment : le retour en grâce du vinyle, même de la cassette audio en tant qu’objet de collection. Côté photo, l’instantané est, lui aussi, de retour sur le devant de la scène depuis quelques années. La marque ambassadrice est bien sûr Polaroid, déjà présente depuis la fin des années 40, qui s’est bien adaptée avec le temps. Avec le modèle Polaroid Now Génération 2, en promo à -38 % sur Fnac, la marque propose un look vintage qui rappelle les 80 s avec des fonctions totalement adaptées à notre époque.

Les points forts du Polaroid Now Génération 2

Son look rétro en fait un véritable objet esthétique

Il est équipé d’un système d’autofocus

Fonctionne avec une batterie rechargeable

Le Polaroid Now Génération 2, ici proposé en noir, passe de 129,99 euros à 79,99 euros sur Fnac.

Des photos disponibles immédiatement

Un appareil photo instantané comme ce Polaroid Now Génération 2, c’est fait pour être emmené en soirée et capturer des moments dans une qualité identique à son design : vintage. Car il ne faut pas s’attendre à avoir une qualité de photo incroyable. Un instantané peut avoir du grain, être flou malgré la présence de l’autofocus, être surexposé avec le flash, ou trop sombre en son absence : mais c’est ce qui fait tout son charme.

Vous profitez d’un système de mise au point assuré par deux lentilles qui font 35 et 40 mm. Il y a aussi une optimisation de la distance de mise au point : le mode macro à 40 cm et le monde standard à un mètre, contre 55/60 cm pour les modèles précédents. Même le réglage du flash a été amélioré pour éviter les problèmes de surexposition.

Un Polaroid qui fonctionne sur batterie

Pour utiliser le Polaroid Now Génération 2, vous n’avez pas besoin de piles comme à l’ancienne. Ici, vous avez une batterie qui permet de prendre plusieurs photos sans avoir à vous soucier d’avoir un pack de piles dans la poche. Vous devrez sûrement recharger le bac photo plus souvent que la batterie, puisqu’il ne contient que 15 photos. Ça se change très vite comme ça vous ne pouvez pas manquer un moment à immortaliser. Même si ça peut coûter cher en photos.

On retrouve, sur l’avant, un petit miroir permettant d’utiliser le Polaroid en mode selfie. Ce qui permet de se prendre en photo avec ses amis sans risquer le hors-champ. Un dernier mot sur la composition de l’appareil photo en lui-même, fait à 40 % en matériaux recyclés. Un petit aspect écologique qui fait plaisir si vous êtes sensible à la cause.

