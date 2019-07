Votre disque dur a rendu l’âme, ou se fait tout simplement trop vieux, et vous souhaitez le remplacer par un SSD flambant neuf ? Aujourd’hui, le modèle 860 QVO de Samsung avec une capacité de stockage de 1 To est disponible à 89 euros sur Amazon.

Bien plus rapides que les disques durs classiques, les SSD sont dorénavant une solution bien plus abordable qu’auparavant. Pour exemple, le SSD Samsung 860 EVO de 1 To s’affiche actuellement à 89 euros sur Amazon, contre 149 euros habituellement.

Le 860 QVO du constructeur coréen adopte le format standard des SSD, soit 2,5 pouces. Il peut donc se loger facilement à l’intérieur d’une tour de PC ou d’un ordinateur portable, à l’exception des modèles plus fins comme les ultrabooks. Il a la particularité d’utiliser la nouvelle mémoire flash QLC (Quad Level Cell) pour offrir un très bon rapport capacité/prix. Selon Samsung, il atteint une vitesse de 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture, ce qui est relativement rapide et très efficace à l’usage au quotidien.

Il embarque également la 4e génération de mémoire V-NAND, une mémoire flash 3D où les cellules sont empilées sur 64 couches afin de gagner en endurance, en rapidité et qui permet également de baisser la consommation énergétique.

On ne peut que vous conseiller d’équiper votre machine avec un SSD, pour gagner en rapidité d’exécution, mais surtout en fluidité.

Pourquoi recommande-t-on ce SSD ?

Une vitesse de lecture/écriture élevée

Une capacité importante de stockage

Et un bon rapport qualité/prix

Le SSD Samsung 860 QVO d’une capacité de 1 To est aujourd’hui disponible à 89 euros sur Amazon, au lieu de 149 euros.

