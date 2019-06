Vous êtes à la recherche d’une enceinte compacte, mais puissante ? Nous avons la solution. L’enceinte Sonos Play:1 est aujourd’hui remisée sur Amazon à 144 euros (au lieu de 179 euros) grâce à un coupon promotionnel de 14,02 euros.

Si la Sonos Play:1 est un ancien modèle, elle n’en reste pas moins une sérieuse alternative, qui plus est abordable, en 2019. Disponible en blanche ou noire, l’enceinte s’affiche aujourd’hui à 144 euros sur Amazon, soit le prix le plus bas jamais constaté pour ce produit.

Bien qu’onéreux, les produits de la marque Sonos sont généralement un gage de qualité et ce n’est pas l’enceinte Play:1 qui déroge à la règle. Son design cubique est iconique et sa compacité (161,45 X 119,7 x 119,7 mm) est plus qu’appréciée pour se fondre dans le décor de votre intérieur. Elle est d’ailleurs résistante à l’humidité, ce qui lui permet d’être placée aussi bien dans la salle de bain que dans la cuisine.

Elle est équipée de deux amplis numériques accordés aux haut-parleurs, un tweeter et un mid-woofer. Tout ce qu’il faut pour profiter d’une bonne qualité sonore en somme, notamment avec une reproduction fidèle des médiums pour une lecture nette et précise des voix, tout en délivrant des graves riches et profonds. Sa grille recouvre d’ailleurs quasi toute la surface de l’enceinte pour une projection du son à 360 degrés, qui a évidemment pour but de répartir équitablement le son dans la pièce.

Via Wi-Fi ou via son port Ethernet au dos, il est très facile de la connecter au réseau de votre domicile pour profiter des fonctionnalités sans fil afin de diffuser du son avec votre smartphone ou votre tablette. Sa compatibilité « multi-room » lui permet d’ailleurs de connecter plusieurs enceintes Sonos Play:1 pour obtenir un son stéréo, partout chez vous.

Enfin, elle intègre également un port jack 3,5 mm et ce dernier peut servir à plusieurs choses : à connecter votre téléphone ou celui de vos ami(e)s, mais aussi à brancher une Amazon Echo Dot ou un Amazon Echo Input pour profiter de toutes les fonctionnalités de l’assistant Alexa. Sans micro intégré, elle n’a malheureusement pas pu recevoir la mise à jour nécessaire à cet effet, comme ce fût le cas sur le dernier modèle en date, la Sonos One. De ce fait, c’est le seul moyen de contrôler votre musique avec la voix.

Pourquoi recommande-t-on cette enceinte ?

Son design cubique et compact

Une qualité sonore au rendez-vous

Sa compatibilité « multi-room »

Après application du coupon promotionnel de 14,02 euros, l’enceinte connectée Sonos Play:1 passe aujourd’hui à 144 euros sur Amazon, contre 179 euros habituellement.

Retrouvez la Sonos Play:1 (blanche) à 144 euros

Retrouvez la Sonos Play:1 (noire) à 144 euros

Si vous êtes prêts à mettre quelques euros supplémentaires, notez que l’enceinte Sonos One — successeur du Play:1 — est également en promotion sur Amazon, à 199 euros au lieu de 229 euros. Cette dernière apporte quelques nouveautés : une meilleure qualité sonore, les boutons sensitifs, la fonctionnalité « TruePlay » ou encore l’intégration native d’Amazon Alexa.

Retrouvez la Sonos One à 199 euros

Pour découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures enceintes connectées en 2019.