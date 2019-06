Une capacité réduite de stockage interne peut vite devenir contraignante au quotidien. Pour éviter de libérer constamment de l’espace sur vos appareils (smartphone, tablette, Nintendo Switch, etc.), nous vous conseillons les cartes microSD SanDisk Ultra aujourd’hui en promotion sur Amazon. On trouve celle de 64 Go à 12 euros et l’autre de 128 Go à 18 euros.

Si vous recherchez une solution abordable pour étendre la capacité de stockage de vos appareils, notez que les cartes microSD SanDisk Ultra de 64 et 128 Go sont respectivement proposées au prix de 12 et 18 euros sur Amazon. Une affaire à ne pas louper !

Ces microSD possèdent une vitesse de transfert jusqu’à 100 Mo/s en lecture et en écriture. Elles sont d’ailleurs certifiées A1 pour garantir des débits minimums de 10 Mo/s en lecture comme en écriture et 500/1500 IOPS en écriture/lecture séquentielle. Comprendre que les applications stockées sur votre smartphone ou tablette Android, ou les jeux dématérialisés de votre Nintendo Switch, conserveront de bonnes performances lors de l’exécution.

Avec leur classe 10, elles offrent également la possibilité de filmer et d’enregistrer des vidéos en 4K depuis un smartphone ou un appareil photo, et de les visionner ensuite dans les meilleures conditions sur un écran compatible.

Enfin, il est important de préciser que ces cartes microSD sont conçues pour fonctionner dans des conditions difficiles : elles résistent à l’eau, aux températures extrêmes, aux chocs et même aux rayons X. Un côté rassurant pour vos données numériques, d’autant plus que les microSD SanDisk Ultra sont garanties pendant 10 ans par le constructeur.

Pourquoi recommande-t-on ces microSD ?

Vitesse lecture/écriture élevée

Homologuées A1, classe 10

Leur conception robuste et la garantie de 10 ans

La carte microSD SanDisk Ultra de 64 Go est disponible à 12 euros et celle de 128 Go à 18 euros.

Retrouvez la micro SD SanDisk Ultra 64 Go à 12 euros

Retrouvez la micro SD SanDisk Ultra 128 Go à 18 euros

