Cdiscount propose une baisse de prix intéressantes sur plusieurs barres de son LG pour les soldes d’été 2019. La barre de son LG SJ2 passe à 49 euros au lieu de 149 euros via 30 euros d’ODR et la barre de son LG SK5 passe à 99 euros au lieu de 249 euros via 50 euros d’ODR.

Vous avez envie d’améliorer le rendu sonore de votre télévision pour avoir une meilleur immersion dans les films et les jeux, ou tout simplement pour écouter de la musique ? Les barres de son sont le moyen le plus simple d’améliorer l’audio de votre télévision.

LG est un spécialiste en la matière et propose dans son catalogue de nombreuses références pour accompagner ses téléviseurs (ou non). La LG SJ2 est l’un de ses modèles d’entrée de gamme, mais qui propose une prestation très honorable. Avec sa configuration 2.1, il proposera un meilleur rendu sonore que la majorité des téléviseurs et pourra également servir d’enceinte Bluetooth. Son caisson de basse inclut fonctionne sans fil et synchronise automatiquement son allumage et son extinction avec la barre de son.

Ce qu’il faut retenir

Se connecte via Bluetooth, Optique ou Jack

Un meilleur rendu que 99% des téléviseurs

Un caisson de basse sans fil inclut pour un véritable rendu 2.1

Disponible à 149 euros à sa sortie, la barre de son LG SJ2 est disponible à 49 euros via une ODR de 30 euros sur Cdiscount pour les soldes d’été.

Retrouvez la LG SJ2 à 49 euros sur Cdiscount

Si vous recherchez un modèle plus haut de gamme, la LG SK5 de Samung passe à 99 euros au lieu de 249 euros via 50 euros d’ODR, également une excellente offre. Comparé à sa petite sœur, elle est plus puissante, propose un son de meilleur qualité et est compatible DTS Virtual:X ce qui lui permet d’optimiser le rendu sonore sur les pistes compatibles ou non.

Retrouvez la LG SK5 à 99 euros sur Cdiscount

