De nos jours, les jeux pixelisés sont revenus à la mode. Chaque constructeur s’est alors chargé de faire revivre leur console des années 80-90 pour le plus grand plaisir des nostalgiques. Nintendo Classic Mini, PlayStation Classic ou encore Atari Flashback 8 Gold Activision Edition, elles sont toutes en promotions pendant les soldes d’été 2019. Retrouvez le détail des offres ci-dessous.

La Nintendo Classic Mini à 49 euros

La Nintendo NES Classic Mini est une version miniaturisée de la première console de salon de Big N. Dans l’Hexagone, elle possède exactement le même design que l’édition européenne de la console (l’édition japonaise « Famicom » étant très différente), mais avec des mensurations suffisamment réduites pour tenir dans une main ainsi que pour passer inaperçue à côté de votre téléviseur.

Elle s’adapte aux normes et technologies de notre temps en intégrant un port micro USB pour l’alimentation, ainsi qu’un port HDMI pour l’image et le son, et il est d’ailleurs inutile de ressortir vos vieilles cartouches du placard. Cette réédition de la NES intègre une trentaine de jeux cultes, en passant par Super Mario Bros (1, 2 et 3), Final Fantasy, The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, ou encore Double Dragon II : The Revenge. Elle n’est en revanche livrée qu’avec une seule manette.

Pourquoi recommande-t-on cette console rétro ?

Pour son design authentique et miniaturisé

Une 2D qui a pas trop mal vieilli

Ses jeux cultes

Pendant les soldes d’été 2019, la Nintendo Classic Mini est disponible à 49 euros sur Cdiscount, contre une soixante d’euros à sa sortie.

L’Atari Flashback 8 Gold Activision Edition à 45 euros

L’Atari Flashback est une reproduction de la fameuse Atari 2600 sortie au début des années 80 en France. Tout en adoptant elle aussi un format miniature, elle se distingue notamment par ses manettes de jeu façon stick arcade. Ces dernières on en revanche été remises au goût du jour en proposant une connexion sans fil, même s’il est possible de brancher en mode filaire vos anciennes manettes qui traînent au fond d’un carton.

Si plusieurs modèles de cette version miniature sont d’ores et déjà disponibles sur le marché, celui-ci nommé Activision Edition est l’un des plus complets. La console intègre près de 130 jeux, dont 39 jeux Activision de l’époque comme Atlantis, Demon Attack, Frostbite, Laser Blast ou Megamania. Les jeux cultes Atari sont également présents avec Asteroids, Centipede, Desert Falcon et bien d’autres.

Pourquoi recommande-t-on cette console rétro ?

Les manettes sans fil

Plus de 130 jeux cultes

Dont quelques pépites signées Activision

L’Atari Flashback 8 Gold Activision Edition est aujourd’hui disponible à 45 euros sur fnac.com, au lieu de 65 euros habituellement.

La PlayStation Classic à 29 euros

Sony a également voulu jouer sur la corde de la nostalgie avec la PlayStation Classic. Cette petite machine est donc une reproduction officielle de l’une des premières consoles à faire tourner des jeux en 3D depuis un CD. Elle mesure 149 mm x 33 mm x 105 mm, soit 45 % plus petite que le modèle original — encore plus petite qu’une boîte de jeu PS4 donc. Elle est d’ailleurs livrée avec deux manettes pour jouer en multijoueur local sans surcoût.

Elle intègre 20 jeux cultes en passant par Metal Gear Solid, Cool Boarders 2, Rayman, Final Fantasy VII, Tekken 3 ou encore Wild Arms. Il faut en revanche préciser que les jeux sont proposés en version anglaise malgré la présence de la langue de Molière dans les menus de la console. Enfin, HDMI et port micro USB sont également au rendez-vous, mais il faut néanmoins préciser que la 3D a pris un sacré coup de vieux en 2019.

Pourquoi recommande-t-on cette console rétro ?

Un modèle 45 % plus petit que la console originale

20 jeux cultes des années 90

La connectique en USB et HDMI

La PlayStation Classic est aujourd’hui disponible à 29 euros sur Amazon et Cdiscount, contre 99 euros à son lancement il y a quelques mois.

