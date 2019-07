Internet fourmille d’ampoules connectées, mais les meilleures d’entre-elles sont assurément les Philips Hue. Pendant les Prime Day, Amazon propose un kit de démarrage avec 2 ampoules White + Colors et le pont Hue pour 69 euros au lieu de 149 euros habituellement.

Si vous n’avez pas d’ampoules connectées, les Prime Day sont le moment idéal pour vous en offrir. Amazon propose le kit Philips Hue 2 ampoules White & Colors + pont à 69 euros contre 149 euros. C’est un très bon prix pour les meilleures ampoules connectées du marché, qui fonctionnent avec Alexa, Google Assistant et Home Kit.

Vous pouvez évidemment trouver des ampoules moins chères, mais n’espérez pas le même rendu. Cela fait des dizaines d’années que Philips fait des ampoules LED, qu’elles soient banches ou multicolores, et fortes de cette expérience, les Hue vous proposeront la lumière la plus douce et la plus homogène. Elle est on en plus le mérite de pas fonctionner en Wi-Fi mais avec un protocole moins consommateur en énergie. C’est pour cela qu’il y a un pont.

Les Hue proposent en sus plein d’autres petites fonctionnalités sympathiques comme la programmation, le changement de couleur ou fil de la journée et même des effets de lumière avec certains jeux vidéo. Elles se connectent sur un culot E27 (vis large).

Pourquoi recommande-t-on ces ampoules ?

Ce sont les meilleures du marché

Elles fonctionnent avec les trois principaux assistant vocaux

Plein de petits plus sympas

Si vous ne voulez pas d’ampoules de couleur, un pack avec deux ampoules blanches + le pont de connexion + une enceinte Echo Dot est à 64 euros.

Retrouvez le pack Philips Hue + Echo Dot à 64 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.