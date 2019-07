Vous souhaitez remplacer votre ancien HDD par un SSD performant avec une grosse capacité de stockage ? L’occasion est alors idéale pendant les Amazon Prime Day 2019. Le SSD Crucial MX500 de 2 To passe à 175 euros au lieu de 229 euros habituellement.

Plus rapides et plus efficaces que les disques durs traditionnels, les SSD promettent de redonner un bon coup de boost à votre configuration PC. On retrouve d’ailleurs des références plus abordables qu’à l’accoutumée pendant les Prime Day 2019 sur Amazon, où le SSD Crucial MX500 est par exemple proposé avec 55 euros d’économie, soit à 175 euros.

En adoptant le format 2,5 pouces, le SSD MX500 peut facilement se loger à l’intérieur d’un PC ou d’un laptop (à l’exception des modèles plus fins comme les ultrabooks). Réputé pour son savoir-faire dans le domaine, Crucial propose une vitesse de transfert plutôt élevée, estimée à 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. À titre de comparaison, c’est juste 5 fois plus rapide qu’un disque dur externe classique. Bref, c’est ultra-rapide au quotidien.

Il embarque par ailleurs la technologie NAND, une mémoire flash 3D où les cellules sont empilées sur plusieurs couches, afin de gagner en endurance, en rapidité et surtout de baisser la consommation énergétique.

Pour faciliter l’installation du SSD, Crucial fournit d’ailleurs un guide d’installation pour vous guider pas à pas. De plus, la garantie du fabricant est de 5 ans.

Pourquoi recommande-t-on ces SSD ?

Leur vitesse élevée en lecture/écriture

Une solution idéale pour remplacer un vieux HDD

Le guide d’installation fourni

Pendant les Prime Day 2019, le SSD Crucial MX500 d’une capacité de 2 To passe à 175 euros sur Amazon, contre 229 euros habituellement.

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.