Si vous souhaitez obtenir une microSD avec une grosse capacité de stockage pour filmer et enregistrer en 4K, Samsung a la solution. Si elle n’était pas à portée de toutes les bourses lors de son annonce, sachez que la carte EVO Plus de 512 Go est aujourd’hui remisée à 69 euros sur Cdiscount. De plus, elle est livrée avec un adaptateur SD.

Annoncée à un tarif mirobolant en fin d’année 2018, la microSD Samsung EVO Plus 512 Go est aujourd’hui bien plus abordable quelques mois après sa sortie… encore heureux d’ailleurs. Au lieu d’une somme avoisinant les 300 euros, Cdiscount ne vous en demande que 69 euros, ce qui améliore énormément le rapport capacité/prix de la carte de stockage du géant coréen.

La microSD EVO Plus possède une vitesse de lecture allant jusqu’à 100 Mo par seconde et une vitesse d’écriture allant jusqu’à 90 Mo par seconde. Elle n’est en revanche pas certifiée A1, ce qui signifie que les performances, notamment en terme d’IOPS, ne sont pas garanties pour lancer les applications depuis votre smartphone/tablette. Ce n’est pas si grave, la carte de Samsung n’est pas nécessairement destinée à cet usage.

Non, elle a avant tout été conçue pour enregistrer et protéger vos plus beaux souvenirs. Avec sa classe 10 / UHS 3, elle est capable de supporter l’enregistrement de vidéos en 4K, ainsi qu’en Full HD. Elle est donc parfaite pour votre smartphone premium, mais aussi pour votre appareil photo ou votre caméra d’action. De plus, le transfert des photos/vidéos (ou autres) sera largement facilité grâce à l’adaptateur SD fourni avec.

La gamme EVO Plus a également la particularité de proposer des microSD qui pourront endurer les pires épreuves. Elle est certifiée IPX7, résiste aux températures extrêmes, à la force magnétique et aux rayons X. De plus, elle est garantie pendant 10 ans par Samsung.

Pourquoi recommande-t-on cette microSD ?

Le rapport capacité/prix très intéressant

La classe 10 / UHS 3 pour filmer et enregistrer en 4K

Sa conception robuste et sa garantie de 10 ans

La microSD EVO Plus 512 Go de Samsung est aujourd’hui disponible à 69 euros sur Cdiscount. Le prix a tout simplement été divisé par 4 depuis son annonce.

Retrouvez la microSD EVO Plus 512 Go à 69 euros

Pour comparer cette référence avec d’autres modèles du marché, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures cartes microSD en 2019.