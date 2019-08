Vivez au rythme de la Fibre, mais à petit prix. Aujourd’hui, Sosh propose sa box Internet en promotion pendant une durée limitée. Jusqu’au 5 septembre prochain, il est possible de souscrire à l’abonnement pour 14,99 euros par mois pendant un an, au lieu de 29,99 euros habituellement. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Pas besoin de savoir le prononcer pour passer chez Sosh. Il suffit juste d’attendre le bon moment, comme c’est le cas aujourd’hui. Eh oui, la boîte Sosh Internet + fixe sans engagement avec la Fibre est disponible à moitié prix pendant un an, soit 14,99 euros par mois (puis 29,99 euros).

En cumulant promotion et qualité du réseau Orange via la Livebox 4, Sosh est aujourd’hui le fournisseur d’accès à Internet le plus intéressant du moment. L’abonnement propose un accès illimité à Internet via la Fibre optique, avec un débit théorique estimé à 300 Mbits/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. Pour l’avoir installé à mon domicile en plein cœur de Paris, je peux vous affirmer que le débit oscille généralement entre 280 et 298 Mbits/s, selon l’heure de la journée.

Ensuite, l’offre comprend également une ligne téléphone fixe pour appeler en illimité vers les fixes (avec possibilité de conserver son numéro actuel) en France Métropolitaine, mais aussi vers les DOM ainsi que plus de 100 destinations à l’internationale, dont le Maroc, le Canada et les États-Unis. Après ? C’est tout. La Boîte Sosh a le mérite de fournir uniquement l’essentiel, avec des options supplémentaires pour compléter l’offre en fonction de vos besoins.

Pour 5 euros supplémentaires par mois, vous pouvez par exemple ajouter l’option appels illimités vers les mobiles ou un décodeur TV pour avoir accès à plus de 160 chaînes sur votre téléviseur. Si cette dernière option ne vous intéresse pas, notez tout de même qu’il est possible d’accéder, gratuitement et sur demande, à l’application « Appli TV d’Orange » pour regarder plus de 72 chaînes sur votre smartphone, tablette, PC ou Mac. Cela ne concerne évidemment pas les plus malins, eux déjà équipés d’une Xiaomi Mi Box S ou d’une Nvidia Shield TV, qui pourront alors continuer de regarder la télévision grâce à des applications comme Molotov, ou autre.

Enfin, il est important de préciser que le raccordement à la Fibre avec la venue d’un technicien à domicile est offert et que les frais de résiliation de l’ancien opérateur (uniquement pour les nouveaux clients) sont remboursés jusqu’à 100 euros.

Pourquoi recommande-t-on cet abonnement ?

La qualité des infrastructures Orange à petit prix

La Fibre en FTTH jusqu’à 300 Mbits/s

Les appels illimités vers les fixes et l’Appli TV Orange gratuite avec 72 chaînes

L’abonnement à la Boîte Sosh (Fibre jusqu’à 300 Mbits/s) est à 14,99 euros par mois la première année, puis passe à 29,99 euros par mois. L’offre est disponible jusqu’au 5 septembre prochain.

Retrouvez la Boîte Sosh à 14,99 euros/mois

Note : Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre, il est toujours possible de choisir l’offre ADSL qui est également proposée à 14,99 euros par mois pendant 1 an, puis à 19,99 euros.

Pour comparer toutes les offres des FAI, retrouvez notre guide des meilleurs forfaits box Internet ADSL/Fibre ou notre comparateur d’offres Internet tout fraîchement lancé.