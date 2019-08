Depuis le premier modèle d’Apple AirPods, les écouteurs true wireless de la firme de Cupertino sont devenus une véritable référence sur le marché. Le deuxième modèle, nommé sobrement Apple AirPods 2, reprend évidemment la formule à succès de son prédécesseur, mais en ajoutant tout de même quelques nouveautés. Ils sont aujourd’hui disponibles à 169 euros sur Amazon, contre 229 euros habituellement.

En 2019, la firme de Cupertino a renouvelé sa gamme AirPods avec une deuxième version de ses écouteurs true wireless. Esthétiquement parlant, ils sont identiques au premier modèle et, oui, on parait toujours un peu bête avec. En revanche, il faut savoir que les Apple AirPods 2 sont des petits bijoux technologiques très agréables à porter au quotidien, notamment grâce à leur forme qui épouse parfaitement le creux de l’oreille. Il s’agit tout simplement de la meilleure alternative pour celles et ceux qui ne supportent pas les intra-auriculaires.

Ils possèdent grosso modo la même fiche technique que les premiers du nom (autonomie de 5 heures, Bluetooth 5.0, etc.), à l’exception d’une nouvelle fonctionnalité : l’intégration de Siri dans les oreillettes, qui comprennent désormais le « Dis Siri ». Par ailleurs, c’est tout simplement un délice d’utiliser ses écouteurs sans fil quand l’on possède un smartphone de la marque à la pomme. L’appairage se fait très rapidement, basculer entre divers appareils devient un jeu d’enfant et plusieurs features intéressantes rendent l’expérience bien plus agréable, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette.

La plupart des fonctionnalités citées ne sont en revanche pas disponibles avec un smartphone Android, mais notez que les AirPods 2 sont tout de même compatibles. Pour les intéressés, nous avons d’ailleurs réalisé un petit tutoriel.

Pourquoi recommande-t-on ces écouteurs sans fil ?

Ils peuvent s’appairer à d’autres appareils que les produits Apple

Désormais compatibles charge sans fil

Intégration de Siri

