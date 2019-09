Besoin d’un moyen de sauvegarde supplémentaire pour conserver l’intégralité de vos données numériques ? Le disque dur externe Maxtor M3 4 To est au plus bas chez Amazon : 92 euros, contre 99 lors de la dernière offre et 149 euros lors sa commercialisation.

Avec l’avènement du streaming, on a de moins en moins besoin de stocker des contenus. Mais si vous êtes du genre collectionneur et que vous vous sentez un peu à l’étroit, sachez que le Seagate Maxtor M3 4 To est aujourd’hui à 92 euros sur Amazon, expédié par l’e-commerçant. De mémoire de bon plan, il n’a jamais été aussi peu cher.

Le Maxtor M3 est un disque externe tout ce qu’il y a de plus classique. Il est au format 2,5 pouces et se connecte en USB 3.0 via un seul câble. Il ne nécessite donc pas d’alimentation externe, il suffit de le brancher un port USB. USB 3.0 oblige les vitesses de transfert annoncées sont élevées, mais disque à plateaux oblige… l’écriture et la lecture ne sont pas flamboyantes. D’ailleurs Seagate se garde de les donner, mais on devrait tourner autour de 70 Mo/s.

Cela toutefois suffisant la plupart du temps. Il trouvera sa place sur votre bureau pour stocker tout votre fatras numérique. Il accompagnera également votre PlayStation 4 ou Xbox One afin de stocker l’ensemble de votre bibliothèque de jeux dessus. Le disque fonctionne bien évidemment avec Windows et Mac OS.

En Bref

4 To pour 92 euros ;

Il n’a pas besoin d’alimentation externe ;

Un format plutôt compact.

Concernant le disque dur externe Maxtor M3 de 4 To, il est disponible à 92 euros sur Amazon dans la limite des stocks disponibles.

