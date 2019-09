Pour découvrir le monde des assistants vocaux pour la maison, le réveil intelligent est l’un des produits à tester. Ça tombe bien, le Lenovo Smart Clock est disponible à 69,99 euros chez Boulanger au lieu de 99,99 euros.

Le marché des assistants vocaux pour la maison est surtout constitué par les enceintes connectées comme le Google Home ou l’Amazon Echo, mais il ne faut pas oublier les autres produits qui commencent à s’installer dans nos chaumières. Les réveils connectés sont des produits très sympathiques, et le meilleur d’entre eux est le Lenovo Smart Clock, disponible à 69,99 euros chez Boulanger au lieu de 99,99.

Ce Lenovo Smart Clock embarque l’OS Smart Display de Google dans un petit format avec son écran de 4 pouces ce qui permet de le poser sur sa table de chevet sans avoir à tout pousser pour lui faire de la place. Il garde une ligne directrice au niveau du design proche des produits Google Home avec son corps composé d’un tissu gris ou sa zone tactile sur le haut de l’appareil. Bonne idée au niveau du design, à l’arrière de l’appareil on a un port USB pour brancher un câble et charger l’un de ses appareils sans encombrer encore plus la prise secteur près de votre lit.

L’écran est très bien adapté à une utilisation de réveil intelligent. La dalle est IPS LCD (on aurait pu apprécier de l’OLED, mais le prix n’en serait que plus élevé) avec une définition plus que convenable de 800 x 400 pixels. La luminosité et la gestion des couleurs s’adaptent à la lumière dans la pièce. Plus il fera sombre, plus l’écran le sera aussi pour ne pas faire mal aux yeux et il adoptera même une interface en noir et gris quand il est dans le noir complet.

Comme ce réveil est propulsé par l’OS de Google, on a évidemment une compatibilité avec Google Assistant pour contrôler la majorité des actions à réaliser sur son Smart Clock. On peut ainsi lui demander de mettre un réveil (logique), mais aussi d’afficher la météo, de jouer de la musique ou encore lui poser des questions diverses et variées.

Pour connaitre notre avis et toutes les informations sur cette Lenovo Smart Clock, n’hésitez pas à lire notre test complet. Spoiler : on l’a vraiment beaucoup aimé.

Pourquoi recommande-t-on ce Lenovo Smart Clock ?

Un design réussi et discret

Un écran qui s’adapte à son environnement

L’intégration de Google Assistant

Le Lenovo Smart Clock est disponible pour 69,99 euros chez Boulanger au lieu de 99,99 euros dans le cadre des offre de rentrée.

Retrouvez le Lenovo Smart Clock à 69,99 euros chez Boulanger