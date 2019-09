Les disques durs externes continuent de baisser de prix au fil du temps. Au point que certains avec une capacité de stockage énorme sont devenus très abordables. Le disque dur Seagate de 4 To est à 86,99 euros chez Cdiscount au lieu de 129,99 euros grâce au code promo VENDREDI13.

Un disque dur externe est un moyen parfait pour stocker et sauvegardez des fichiers importants ou que vous voulez mettre de côté. Selon les types de fichiers, il vous faut plus ou moins de capacité de stockage, mais comme disait les grands philosophes : « Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. » Avec 4 To de stockage, le Seagate Expansion est disponible à 86,99 euros sur Cdiscount aujourd’hui grâce au code de réduction « VENDREDI13 » au lieu du prix conseillé de 129,99 euros.

Attention, ce Seagate Expansion n’est pas un SSD, mais un HDD, il aura une vitesse de transfert moins importante, mais le prix est bien plus bas. Avec une connectique USB 3.0, vous pourrez tout de même transférer vos données rapidement !

Le plus important sur ce disque dur est évidemment son volume. Avec 4 To de stockage, vous pourrez en faire un énorme disque de sauvegarde de votre PC, stocker tous vos fichiers précieux ou même en faire une médiathèque avec tous vos films, musiques, photos ou jeux vidéo dessus.

De plus, ce disque dur est compatible avec les PC, Mac, smartphones, PS4 ou Xbox One ce qui en fait une très bonne alternative à un système de stockage dans le cloud de par son prix, son volume et sa compatibilité avec différents appareils. Surtout sur une console où la place peut vite manquer.

Pourquoi recommande-t-on ce Seagate Expansion 4 To ?

Un volume énorme pour un petit prix

Une connectique USB 3.0

Compatible avec de nombreux appareils

Retrouvez le Seagate Expansion 4 To à 86,99 euros sur Cdiscount avec le code de réduction VENDREDI13, uniquement valable ce vendredi… 13 septembre.

Retrouvez le Seagate Expansion 4 To à 86,99 euros chez Cdiscount