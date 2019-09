Article sponsorisé par RED by SFR

RED by SFR propose en ce moment un abonnement très haut débit à 22 euros par mois, ainsi qu’un forfait mobile 40 Go à 10 euros par mois. L’occasion de couvrir tous les besoins d’un seul coup, et pour moins de 35 euros par mois. Une aubaine !

Promotions sur le fixe et promotions sur le mobile chez RED by SFR. Alors pourquoi ne pas souscrire aux deux en même temps pour profiter au mieux des rabais proposés par la filiale sans engagement de l’opérateur au carré rouge ? Vous pouvez en ce moment profiter d’un abonnement comprenant la fibre à 1 Gb/s, le téléphone fixe illimité vers les fixes et mobiles et la téléphonie mobile illimitée avec 40 Go de 4G pour 32 euros par mois. On vous explique tout.

La fibre RED : 1 Gb/s et appels illimités à 22 euros par mois, le premier mois offert

Aujourd’hui, et jusqu’au 30 septembre prochain, RED by SFR propose une offre Très Haut Débit très alléchante. Disponible pour 22 euros par mois, elle permet de disposer gratuitement de l’option Débit Plus, qui permet de booster la vitesse de téléchargement et d’envoi significativement. Pour ne rien gâcher, le premier mois d’abonnement vous sera offert. Comprenez par-là qu’après la souscription, la première facture que vous recevrez s’élèvera à zéro euro.

De base, cette offre Très Haut Débit propose 200 Mb/s en téléchargement, et 50 Mb/s en envoi. L’option Débit Plus permet pour sa part de multiplier ces valeurs par 5 et par 8 respectivement, poussant le téléchargement à 1 Gb/s, et l’envoi à 400 Mb/s. Grâce à ce boost des débits montants et descendants, télécharger, streamer, jouer en ligne ou uploader des contenus se fera en un tournemain, y compris en cas d’utilisation simultanée de la connexion par tous les membres de la famille.

Pour accompagner cette connexion Très Haut Débit, cette offre dispose aussi d’un volet téléphonie fixe très complet permettant notamment d’appeler en illimité les fixes en France et vers plus de 100 destinations à travers le monde. Les services de présentation du numéro, la messagerie vocale et la messagerie sur email sont inclus de base dans cette offre.

Enfin, l’option Appels Illimités vers le mobiles est offerte jusqu’au 30 septembre. Cette option permet non seulement de téléphoner vers les mobiles en France métropolitaine mais aussi vers les DOM, hors Mayotte (Guyane Française, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Si les options Débit Plus et Appels Illimités vers les mobiles sont gratuites, cette offre Très Haut Débit dispose aussi d’une option TV qui permet de transformer cet abonnement en offre Triple Play (Internet, Téléphone et TV). À partir de 2 euros supplémentaires par mois, vous pourrez obtenir le décodeur TV SFR, et 35 chaînes, tandis que pour 4 euros par mois, se seront 100 chaînes qui viendront s’ajouter au bouquet TV. Des bouquets supplémentaires, ainsi qu’un service de VoD seront aussi de la partie à partir de 10 euros par mois.

Forfait mobile : 40 Go de data pour 10 euros par mois

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, RED by SFR propose aussi actuellement une offre mobile qui ne manque pas de panache. Jusqu’au 23 septembre, le forfait à 10 euros par mois, qui proposait originellement 1 Go de data, permet en ce moment de profiter de 40 Go de data en très haut débit (4G+).

À cela vient s’ajouter une enveloppe de 5 Go utilisable en itinérance lors des déplacements dans les DOM et au sein de l’Union Européenne. Au-delà, il sera possible de rajouter jusqu’à quatre recharges de 1 Go (pour 2 euros l’unité), avant que l’accès internet ne soit bloqué, et ainsi éviter les mauvaises surprises au moment de la facture. L’utilisation en mode Modem est bien évidemment inclus.

Côté téléphonie, ce forfait mobile fait dans le classique. Il propose des appels illimités sept jours sur sept vers les mobiles et les fixes en France Métropolitaine et les DOM, à l’exception de Mayotte. Appels qui sont limités à 3 heures consécutives avant d’être coupés. Il permet aussi d’envoyer des SMS et des MMS en illimité vers tous les opérateurs en France Métropolitaine, avec une limitation à 200 destinataires par mois. Les appels, SMS et MMS illimités sont bien entendus aussi disponibles depuis les DOM et l’Union Européenne.

Suite à la refonte de son offre mobile intervenue durant l’été, RED by SFR propose désormais un forfait unique, mais entièrement modulable par le biais de diverses options. Il sera ainsi possible d’obtenir plus de data (60 ou 100 Go pour 5 ou 10 euros de plus par mois, respectivement), ou bien d’étendre l’enveloppe disponible à l’étranger. Pour 5 euros de plus par mois, ce sont 15 Go supplémentaires qui seront utilisables depuis l’Union Européenne, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA et le Canada. Une option idéale pour les globe-trotters.

Une souscription et un suivi simples comme bonjour

RED by SFR décide de jouer la carte de la simplicité et de la transparence. Que ce soit pour l’offre Très Haut Débit ou bien l’abonnement mobile, les tarifs annoncés sont fixes, et n’évolueront pas une fois la première année de souscription au service révolue. Une pratique habituelle parmi les autres opérateurs, qui peut occasionner de mauvaises surprises si l’on oublie la date anniversaire de sa souscription. De plus, les offres RED by SFR sont sans engagement, et modulables à l’envi. Un petit tour sur l’application RED&Moi permet en effet gérer ses abonnements, pour ajouter ou enlever des options par exemple, et de suivre sa consommation facilement.

Pour profiter de l’offre Très Haut Débit, la première démarche à effectuer sera de vérifier l’éligibilité de votre foyer, en utilisant l’outil mis à disposition par SFR, et le numéro de ligne fixe de votre domicile. Vous pourrez ensuite souscrire en toute simplicité sur le site de RED by SFR, et bénéficier d’un remboursement de vos frais de résiliation pouvant aller jusqu’à 100 euros, si vous quittez un autre opérateur pour RED.

Si vous souhaitez profiter de l’offre mobile RED by SFR 40 Go à 10 euros par mois, rien de bien compliqué. Il vous suffira de vous rendre sur la page de l’offre se trouvant sur le site de l’opérateur et de suivre les démarches indiquées. En vous munissant de votre RIO (Relevé d’Identité Opérateur) en appelant gratuitement le 3179, vous pourrez conserver votre numéro actuel. RED by SFR se chargera alors de résilier votre abonnement précédent et de créer votre nouvelle ligne.

