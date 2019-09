Votre disque dur commence à rendre l’âme ? Vous avez besoin de quelque chose de plus performant ? Le Samsung T5 est sûrement ce qu’il vous faut. Ce SSD externe est disponible dans sa version 1 To pour seulement 149,99 euros à la Fnac.

Le SSD est devenu depuis déjà quelques année le must have des disques durs. Que ce soit en terme de performances ou de solidité, il surpasse de loin les HDD classiques auxquels nous avions l’habitude. Le seul problème est son prix qui reste bien plus élevé. Bonne nouvelle, la roue commence à tourner et la facture devient de plus en plus légère. En témoigne le SSD externe Samsung T5 de 1 To disponible pour 149,99 euros à la Fnac au lieu de 239,99 euros lors de son lancement.

Ce disque dur, avec sa capacité importante, convient à plusieurs types d’utilisateurs. Celui voulant seulement stocker des fichiers, celui qui va s’en servir comme disque dur de montage vidéo en passant par celui qui veut en faire sa ludothèque Steam.

Avec une vitesse d’écriture de 540 Mo/s selon Samsung et sa connectique USB 3.1 Gen 2. Le transfert de fichiers sur ce disque sera ultra rapide. Imaginez vouloir copier un film téléchargé — légalement — de 4 Go, il ne vous faudrait théoriquement que 8 secondes maximum dans des conditions optimales, bon bien évidemment en pratique c’est un plus long. Mais croyez-nous, si vous utilisiez un disque à plateaux précédemment vous sentirez vraiment la différence.

Le disque dur est livré avec un câble USB C vers USB A. La présence du port universel USB C permet de ne pas avoir à être dépendant du câble fourni, on peut facilement le remplacer si celui-ci est endommagé ou perdu. Il faudra d’ailleurs en trouver un qui fasse USB C vers USB C si vous voulez l’utiliser depuis un MacBook (Pro) récent, sauf si vous utilisez un hub. Il est également compatible avec les grands systèmes d’exploitation comme Windows, MacOS ou Android et pourra même se lier d’amitié avec une PS4.

Comme précisé auparavant, le SSD est bien plus solide que les HDD. Là où une simple chute pouvait tuer votre disque dur, le SSD a beaucoup plus de chances d’y survivre. Samsung annonce même une résistance aux chutes de 2 mètres. Bien plus haut qu’un bureau, une main ou un sac à dos. Enfin, son format minuscule lui permet de tenir dans une main ou même dans une poche sans problème !

Pourquoi recommande-t-on ce Samsung T5 1 To ?

Une vitesse de transfert élevée

Fonctionne en USB C

Bien plus solide qu’un HDD

Un format de poche

Lancé au prix de 239,99 euros, le Samsung T5 1 To est disponible à la Fnac pour 149,99 euros seulement !

Retrouvez le Samsung T5 1 To pour 149,99 euros à la Fnac