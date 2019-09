Pour les French Days, Darty propose des remises sur la gamme QLED 2019 de Samsung. On a sélectionné les offres les plus intéressantes, à partir de 799 euros.

Avec sa technologie QLED, Samsung propose des téléviseurs haut de gamme avec des pics de luminosité et une richesse des couleurs inégalées afin d’être compétitif face à l’OLED. Pendant les French Days, Darty propose de nombreux modèles de la gamme 2019 QLED de Samsung en promotion, dont la QE49Q65R (49 pouces) à 799 euros et la QE55Q70R (55 pouces) à 1199 euros.

Les TV QLED de Samsung en bref

Une excellente qualité d’image

Un upscale des contenus HD et un traitement d’image global très satisfaisant

De nombreuses applications et la compatibilité AirPlay 2

Les TV QLED de Samsung en détails

Les TV QE49Q65R et QE55Q70R de Samsung représentent le milieu de gamme de la fournée QLED 2019 du coréen. Le grand avantage de la technologie QLED est d’offrir des couleurs très riches et réalistes ainsi qu’une luminosité très élevée. Pour en profiter au maximum, les TV de Samsung sont compatibles HDR10 et HDR10+ afin d’obtenir un excellent rendu sur les contenus compatibles (la grande majorité des contenus récents sur Netflix par exemple).

Elles sont équipées d’une puce Quantum Processor 4K qui est en charge de l’upscale des contenus HD en 4K et du traitement global de la luminosité de la TV afin d’offrir un rendu optimal sur tous les contenus. Comme tous les modèles haut de gamme de Samsung, elle tourne sous Tizen OS et profite du catalogue d’application très complet du coréen (Netflix, Amazon Prime, MyCanal, Molotov, etc). Au niveau des connectiques, on retrouve 4 entrées HDMI compatibles 4K/HDR, 2 ports USB, un port Ethernet et une sortie optique pour relier un Home Cinéma. Elle est également compatible AirPlay 2 et embarque l’application Apple TV.

Pendant les French Days, la TV QLED de Samsung QE49Q65R (49 pouces) est disponible à 799 euros et la QE55Q70R (55 pouces) est disponible à 1199 euros.

Comment suivre les French Days 2019 ?

Les French Days sont devenus un événement immanquable pour faire de bonnes affaires à la rentrée. Chaque année, les e-commerçants français proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les French Days d’automne 2019 se déroulent du 27 septembre 2019 au 30 septembre 2019. Retrouvez les dernières offres des French Days 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !