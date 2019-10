Nous vous proposons une vente privée pour payer moins cher votre énergie.

Depuis peu de temps, EDF n’est plus le seul acteur du marché de l’énergie et un peu à la manière des opérateurs mobiles, c’est devenu très simple d’en changer. Nous vous proposons donc une vente privée organisée avec Numerama et Be Move en partenariat avec l’opérateur belge Mega Energie. En gros, c’est une offre sans engagement et sans frais de résiliation : vous quittez l’opérateur quand vous le désirez. C’est également une procédure d’inscription simplifiée : une dizaine de minutes pour vous inscrire est nécessaire. Mega Energie se charge des formalités à votre place, sans aucune coupure d’électricité chez vous.

Si on vous partage cette offre, c’est que la promotion est plus intéressante que l’offre organisée par l’UFC-Que Choisir : -17 % par rapport au tarif réglementé d’EDF (gaz et électricité). L’inscription à l’offre personnalisée est sans engagement, tout est bien expliqué sur Numerama.

Ce que l’on apprécie : Mega semble également à la hauteur des enjeux contemporains, proposant une énergie non émettrice de CO2 et s’engageant dès qu’il le peut à acheter de l’électricité produite par des sources d’énergie renouvelable.

Si vous voulez faire d’autres économies, vous pouvez également changer de forfait mobile.

