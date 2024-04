Cdiscount brade ce vidéoprojecteur compact sans attendre le début des French Days

Compact, léger et rapide à installer, le Xgimi MoGo 2 est un vidéoprojecteur prêt à l'emploi, ne dépassant pas les 17 cm de hauteur, capable de diffuser des images jusqu’à 200 pouces. Le voilà aujourd'hui en promotion à 299 euros au lieu de 399 euros habituellement.

Face aux téléviseurs, les vidéoprojecteurs tirent leur avantage en proposant une plus grande diagonale dans un petit format. La preuve en est avec le Xgimi MoGo 2. Ce dernier est capable de diffuser une image jusqu’à 200 pouces avec une qualité d’image satisfaisante. Si vous attendiez une baisse pendant les French Days, il se trouve actuellement sous les 300 euros grâce à cette offre.

Le Xgimi MoGo 2 en bref

Le petit format, pratique pour le trimballer partout

Capable de diffuser des images jusqu’à 200 pouces

Une luminosité de 400 lumens et Android TV 11

De base à 399 euros, le vidéoprojecteur Xgimi MoGo 2 est actuellement en promotion à 299 euros sur le site Cdiscount.

Un mini vidéoprojecteur pratique

Le premier point appréciable sur le MoGo 2 de Xgimi, c’est sa taille. Il ne dépasse pas les 17 cm de hauteur et peut tout à fait se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque. Discret, il est aussi léger avec seulement 1,1 kg sur la balance, il est facile à glisser dans un sac pour pouvoir l’emmener partout et improviser des séances de cinéma en tout lieu. Côté design, le vidéoprojecteur opte pour un aspect minimaliste avec ce gris métallique.

À l’arrière, on trouve un port USB type-C, un port USB type-A, un port HDMI, ainsi qu’une prise casque audio. Vous pourrez y ajouter votre Nintendo Switch, c’est parti pour des parties de Mario Kart endiablée, n’importe où. Pas de batterie malheureusement pour le faire fonctionner sans prise, mais il peut être alimenté sur secteur ou sur USB en 65 W et démarre instantanément.

Android TV sur un écran géant

Côté performances, il propose une définition HD de 1280 par 720 pixels : ce n’est pas la meilleure qui existe, mais pour des petits jeux vidéo ou quelques films, cela peut suffire. D’ailleurs, il peut diffuser des images à une diagonale pouvant tout de même atteindre 200 pouces. De quoi visionner tout type de contenu sur une grande surface comme au cinéma. La mise au point aussi est automatique, ce qui évite d’avoir à trifouiller dans les réglages pour être dans de bonnes conditions. La luminosité maximale proposée par ce vidéoprojecteur est de 400 lumens. Petit plus, cet appareil est compatible HDR, ce qui offre davantage de détails de l’image et de contrastes.

Sur la partie audio, il a des petits haut-parleurs de 16 W au total (soit 30 dB maximum) pour éviter d’utiliser une enceinte. Mais il s’accompagne très bien avec une enceinte portable qu’on peut connecter dessus en Bluetooth. Il marque surtout des points en choisissant le système d’exploitation Android TV 11. Cet OS donne accès à un catalogue étendu grâce au Google Play Store, et y ajouter vos applications préférées sur grand écran, comme les app de streaming Netflix, Disney+, etc. Enfin, il intègre également la fonction Chromecast, pratique pour diffuser vos contenus, applications et jeux depuis votre smartphone ou tablette, sans oublier Google Assistant.

Si la solution de Xgimi ne vous a pas convaincu, il existe d’autres références sur le marché. Pour les découvrir, nous vous invitons à consulter notre sélection des meilleurs vidéoprojecteurs actuellement.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.