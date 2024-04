Honor officialise le Honor 200 Lite, le plus léger et fin des smartphones milieu de gamme

Honor a publié en avance tous les détails techniques et le prix du Honor 200 Lite, son nouveau smartphone de milieu de gamme.

C’est jour de lancement pour Honor. Le constructeur chinois procède ce 25 avril au déploiement d’un nouveau smartphone de milieu de gamme. Son Honor 200 Lite sera disponible en précommande à partir de 17h sur le site officiel de la marque.

Honor a mis à jour la fiche produit du Honor 200 Lite y ajoutant toutes ses caractéristiques et même son prix ! C’est bel et bien une officialisation avant l’heure peut-on dire.

Quel est le prix du Honor 200 Lite ?

Le Honor 200 Lite est affiché en France à 329,90 €. À ce tarif, il vient s’entrechoquer avec le Honor 70 dont le prix a baissé à 349,90 €. Il y a aussi le Honor 90 Lite, mais celui-ci se fait ringardiser de long en large si l’on compare leurs fiches techniques.

En bonus de précommande, Honor offre gracieusement une paire de Earbuds X5 ainsi qu’un Honor Band 9 et une réduction de 30 €. Aussi, le Honor 200 Lite ne coûte plus que 299,90 €.

Si Honor avait publié les photos de son Honor 200 Lite, il n’avait lâché aucune information sur ses caractéristiques. Une piste venant du Moyen-Orient évoquait une adaptation du Honor X50i+, un modèle sorti en Chine en novembre dernier.

Une resucée d’un Honor chinois

Et les fiches techniques matchent. Ce sont bien les deux mêmes appareils, à une différence près tout de même. Pour le marché européen, Honor adopte un module photo arrière différent. Circulaire sur le Honor X50i+, il fait presque penser à un OnePlus. Le Honor 200 Lite revêt un rectangle plus conventionnel qui me rappelle furieusement les Redmi Note 11 de 2022.

Trois capteurs (et un seul utile ?)

Trois capteurs viennent se loger à l’intérieur : un grand-angle, un ultra grand-angle utilisé aussi pour la profondeur de champ et un capteur macro. Sur le papier et après avoir joué avec les nouveaux Galaxy A de 2024, je suis intéressé par les résultats du capteur principal de 108 Mpx avec sa grande ouverture.

Je suis plus circonspect quant à l’ultra grand-angle, ce n’est jamais très bon sur cette gamme de prix. Et quant au macro, c’est presque un running gag, le capteur que tous les constructeurs intègrent par défaut à leurs milieux de gamme et qui se révèle trop souvent inutile.

Bref, voici le détail de la configuration photo de ce Honor 200 Lite :

grand-angle de 108 MP (f/1,75)

ultra grand-angle de 5MP (f/2,2)

macro 2MP (f/2,4)

Pas de zoom optique donc, mais un zoom numérique x10. Honor précise les modes de son application photo : « Photo, vidéo, portrait, nuit, ouverture, multi-vidéo, pro, ralenti, panorama, HDR, accéléré, filigrane, super macro, haute résolution, storia, numérisation de documents, capture de sourires, etc. »

En vidéo, il prend en charge la prise de vue vidéo jusqu’à 1080p, sans plus de précisions.

À l’avant, c’est un capteur de 50 mégapixels (f/2.1) qui vient s’installer dans une pilule que l’on croirait tout droit empruntée d’un iPhone. D’ailleurs, Honor indique qu’elle est compatible Magic Capsule, son processus maison qui permet d’animer les contours de cette zone noire… comme chez Apple.

Le plus fin et le plus léger de sa catégorie

Le reste du design, on a déjà pu le découvrir via les photos postées par Honor. Il est plutôt agréable à l’oeil, proche de ce que peut proposer un Galaxy A35 qui joue dans la même cour. Des bords arrondis sur les angles, mais plats. Un grand écran avec une cornière noire qui semble plutôt réduite. Il ne réinvente rien, mais il suffit de bien exécuter sa partition pour marquer des points de design dans cette gamme de prix.

Honor légende sa communication par un « Design unique, léger, fin et ultra résistant ». Pour la robustesse, il faut croire sur parole la certification 5 étoiles par SGS que Honor met en valeur. Pour les mensurations, la fiche technique parle d’elle-même : 166 grammes et 6,78 mm d’épaisseur. C’est mieux que tous ses concurrents, Galaxy A35, Nothing Phone (2a), Honor 70 et Honor 90 Lite. Et ses autres cotes sont aussi bonnes de quoi nous donner une très bonne première impression d’un point de vue design.

Grand écran Amoled

Concernant son écran, Honor utilise une dalle Amoled de 6,7 pouces. Au format 20.1:9, elle affiche en Full HD+. Son taux de rafraîchissement n’est pas précisé, mais on peut tabler sur du 90 Hz de son donneur, le X50i+. Là, le Honor 70 est meilleur avec son 120 Hz, mais il était plus cher à son lancement.

A peine plus puissant qu’un Xiaomi Redmi Note 13 ?

À l’intérieur, la configuration se base sur 8 Go de RAM et un SoC Mediatek, le Dimensity 6080. En France, on n’a encore jamais rencontré cette puce sur un smartphone. D’après les benchmarks, il serait un peu plus puissant qu’un Snapdragon 685. Celui-ci, on l’a vu à l’oeuvre dans le Xiaomi Redmi Note 13 4G et ce n’était pas terrible. Un peu daté, il autorise une navigation fluide, mais pas sans ralentissements et côté jeux, il force à se mettre au tricot. Même s’il est un poil plus performant, le SoC du Honor 200 Lite ne devrait pas faire des étincelles.

Le Honor 200 Lite est compatible 5G et possède deux slots de cartes nanoSIM. Il embarque également du Wi-Fi ac, du Bluetooth 5.1 et un module GPS (GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo). Aucune mention n’est faite sur le NFC, mais il serait étonnant qu’il n’en soit pas pourvu.

Charge « rapide » à 35 Watts

Pour animer cet ensemble, Honor utilise une batterie de 4500 mAh. La « SuperCharge » d’Honor est prise en compte. Elle fonctionne avec un adaptateur secteur 35 Watts, non fourni. Dans la boîte, on trouvera un câble USB-C, un film de protection sans doute réinstallé et une broche d’éjection.

Le Honor 200 Lite n’est vendu qu’en version 256 Go. Trois finitions sont disponibles, dont une exclusive aux clients de la boutique Honor : noir, cyan et bleu (uniquement chez Honor).